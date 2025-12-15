به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، شرکت کنندگان پس از نماز مغرب و عشا در مسجد جامع دامغان در این آیین با خواندن قرآن و مداحی ضمن وداع با این روحانی برجسته، پیکرش را بر روی دستان خود، تشییع کردند.

آیین تشییع فردا ساعت ۱۰ صبح در دامغان و خاکسپاری پیکر آیت الله سید محمد شاهچراغی (ره) ساعت ۱۴ در روستای حسن‌آباد دامغان برگزار خواهد شد.

پس از آن نیز مراسم بزرگداشت این عالم وارسته در مسجد روستای حسن‌آباد برگزار می شود .