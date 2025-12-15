پخش زنده
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۲۴ آذر را میتوانید در این خبر ببینید.
عناوین خبری روزنامههای افغانستان
روزنامه دولتی «انیس»:
- تاکید استاندار هرات بر تسریع روند کاری در گمرک «اسلام قلعه».
- بازگشت نزدیک به پنج هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان.
- دو نظامی آمریکایی و یک مترجم آنها در سوریه کشته شدند.
- کشف و ضبط دویست و پنجاه و هشت کیلوگرم مواد مخدر در هرات و بدخشان.
روزنامه دولتی «شریعت»:
- تجارت افغانستان با ایران به پانصد میلیون دلار رسید.
- تاکید وزیر مهاجرین افغانستان بر کمکهای فوری به افغانها بازگشته به کشور.
وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»:
- سازمان ملل: کمبود برق در افغانستان باعث آسیب به کسب و کارها و آموزش کودکان میشود.
- جبهه آزادی: سه عضو طالبان در حمله نیروهای این جبهه در بدخشان کشته شدند.
- عراقچی: نتایج نشست تهران را به طالبان منتقل میکنیم.
- افزایش بیماریهای حاد تنفسی در افغانستان، دویست و چهل و هشت نفر در یک ماه جان باختند.
وبسایت روزنامه «هشت صبح»:
- سازمان ملل برای خانوادههای ننگرهار، آب آشامیدنی سالم تهیه میکند.
- معاون وزارت کشور افغانستان: دشمنان تلاش میکنند برخی گروهها را علیه طالبان بسیج کنند.
- یونیسف: سرمایه گذاری در بخش بهداشت زنان در افغانستان حیاتی است.
- طالبان به ارزش بیش از ۱۳ میلیون افغانی، سنگهای قیمتی نورستان را فروختند.
- ساکنان شهر کابل از آلودگی هوا نگران هستند.
مهمترین عناوین روزنامههای امروز روسیه
«ار-ب-کا»
⁃ طی شب گذشته ۱۳۰ پهپاد اوکراینی بر فراز مناطق روسیه و آبهای دریای خزر سرنگون شدند
⁃ نمایندگان آمریکا و هیأت اوکراینی به ریاست زلنسکی در برلین در حال برگزاری مذاکرات هستند
«کامرسانت»
⁃ مقامات، تیراندازی به مردم در سیدنی را یک اقدام تروریستی اعلام کردند
⁃ زلنسکی: اوکراین هنوز پاسخی از آمریکا به نسخه پیشنهادی خود از طرح صلح دریافت نکرده است
⁃ فرمانده عالی ناتو در اروپا در نشست آمریکا و اوکراین در برلین حضور داشت
«ایزوستیا»
⁃ نیویورکتایمز روایت کرد که سازمان سیا چگونه یک ژنراتور پلوتونیومی را در هیمالیا از دست داد
⁃ سفیر سریلانکا در مسکو: سریلانکا مایل است تأمین بیوقفه نفت روسیه را برقرار کند
⁃ ایالات متحده یک کشتی حامل محموله نظامی را که عازم ایران بود، توقیف کرد
«نیزاویسیمایا گازیتا»
⁃ ویتکوف از «پیشرفت قابلتوجه» در مذاکرات با زلنسکی خبر داد
⁃ به رئیسجمهور پیشین کرهجنوبی اتهام تلاش برای تصرف قدرت از طریق تحریک علیه کرهشمالی وارد شد
⁃ نیروهای مسلح اوکراین طی شبانه روز گذشته در منطقه عملیات ویژه حدود ۱۳۵۵ سرباز از دست دادند
«راسیسکایا گازیتا»
⁃ بخشی از افراد عفوشده توسط لوکاشنکو در چارچوب مبادله با روسها و بلاروسها به اوکراین منتقل شدند
⁃ اردوغان مذاکرات با پوتین در عشقآباد را موفقیتآمیز خواند
عناوین مهم روزنامهها و خبرگزاریهای پاکستان
«داون نیوز»
- پاکستان حمله تروریستی سیدنی را محکوم کرد
- تبلیغات منفی رسانههای برای بدنام کردن پاکستان در ارتباط با حمله سیدنی برملا شد
- نیروی دریایی پاکستان یک موشک زمین به هوا را با موفقت آزمایش کرد
- نائب رئیس حزب جماعت اسلامی: تروریسم اسرائیل باعث ناامنی برای تمامی یهودیان در سراسر دنیا شده است
«دیلی جنگ»
- پاکستان حمله به کارمندان سازمان ملل در سودان را محکوم کرد
- دو عملیات ارتش پاکستان در ایالت خیبرپختونخوا منجر به هلاکت ۱۳ تررویست شد
- آمار تلفات حملات تروریستی در ایالت خبرپختونخوا در سال ۲۰۲۵ / ۲۲۳ شهروند کشته و بیش از ۵۷۰ نفر دیگر زخمی شدهاند
- فاطمه شریف از ایران به عنوان مربی تیم فوتسال بانوان پاکستان انتخاب شد
«آج نیوز»
- در یک سال گذشته بیش از ۷۰۰ تروریست در عملیات نیروهای امنیتی پاکستان در ایالت بلوچستان کشته شدهاند
- افشا شدن یک فساد مالی در پلیس شهر کراچی: محموله مواد مخدر ۲۸۰ میلیون روپیهای را ۵۰ میلیون فروختهاند
- شیوع ویروس جهش یافته آنفولانزا (سوپر فلو) در پاکستان
- پاکستان مواضع امنیتی خود در قبال افغانستان را در نشست تهران مطرح کرد
عناوین روزنامههای مصر
روزنامه المصری الیوم
- بازگشت غولهای کشتیرانی به کانال سوئز
- کاهش نرخ بیمه کشتیها، به جز کشتیهایی که به مقصد اسرائیل میروند
- مصر هرگونه تلاش برای تداوم جدایی بین کرانه باختری و غزه را رد میکند
- خلیل الحیه: مقاومت قادر است اهداف اشغالگران را خنثی کند
- با افزایش چالشهای داخلی، لحن ترامپ به سمت انزواگرایی گرایش پیدا میکند
- واشنگتن پست: دولت آمریکا با فرهنگهای خارجی مقابله میکند و مشکلات خود را به گردن نیروهای خارجی میاندازد
روزنامه الشروق
- ۱۲ کشته و ۳۰ زخمی در تیراندازی در مراسم یهودیان در سیدنی
- شورای ملی حقوق بشر: گزارش سالانه ما عاری از هرگونه دخالت یا فشار است
- واشنگتن در حال تلاش برای تشکیل یک «نیروی بینالمللی» ده هزار نفری در غزه است
- رسانههای اسرائیلی: مرحله دوم توافق صلح هنوز خیلی دور است
- وزیر سرمایهگذاری: سرمایهگذاریهای قطر در مصر به ۳.۲ میلیارد دلار میرسد
- مذاکرات صلح لیبی با نظارت سازمان ملل متحد در طرابلس آغاز شد
- گوترش خواستار پاسخگویی مسئولان حمله به هیئت سازمان ملل در سودان شد
- ارتش سودان نیروهای پشتیبانی سریع را به کشتن شش نفر از اعضای نیروی حافظ صلح متهم میکند
- لیبرمن، نتانیاهو را به دزدیدن پول سربازان برای خشنود کردن "حریدیم" متهم کرد
روزنامه الیوم السابع
- تخته سیاه خون؛ جنگها چگونه آینده ذهنهای نسلهای عرب را ترور کردند؟
- ۳۰ میلیون کودک بدون مدرسه؛ ازدواج زودهنگام، افزایش جرم و اعتیاد: محصول مورد انتظار «اپیدمی جهل"
- اردوگاههای پناهندگان نسلی بیهویت ایجاد میکنند. سالانه ۱۰ تریلیون دلار ضرر اقتصادی ناشی از ترک تحصیل دانشآموزان است و درگیریها و جنگها، آموزش را به نقطه صفر بازمیگردانند
- ترور یکی از رهبران گردانهای قسام؛ حماس از آمریکا میخواهد برای آتشبس فشار بیاورد
- وزارت «بهداشت»: هیچ مدرسهای تعطیل نشده و هیچگونه عفونت ویروسی خطرناکی در میان کودکان وجود ندارد
- اشکها، تشویق و ثبت رکوردهای تاریخی در شب تاریخی محمد صلاح
- مصر از طریق مشارکتهای استراتژیک با شرکتهای بزرگ انرژی، تولید گاز طبیعی را افزایش میدهد
- مرکز رسانهای کابینه: شرکت ایتالیایی انی قصد دارد ۸ میلیارد دلار در مصر سرمایهگذاری کند
روزنامه الوفد
- مصر نسبت به جدایی کرانه باختری از غزه هشدار داد
- ۵ ابتکار مصر برای تأمین انرژی کشورهای عربی
- حمله خونین به سیدنی دهها کشته و زخمی بر جای گذاشت، از جمله خاخام ارشد جنبش خباد که از نابودی غزه حمایت میکند
- نتانیاهو به سرقت پول از نیروهای اشغالگر متهم شد
- حماس ۳۸ سال پس از تأسیس، بر سر دوراهی قرار دارد
- آزمونی زودهنگام برای سوریه «الشرع»؛ ترامپ قول مجازات داعش را داد
مهمترین عناوین روزنامههای امروز ترکیه
روزنامه حریت:
اردوغان: غارها خالی، سلاحها سوزانده شدند
حملۀ خونین به جشنواره در استرالیا
اوزگور اوزل: مجلس تب کند کشور سرطان میگیرد
مرخصی وضع حمل به ۲۴ هفته افزایش داده میشود
روزنامه صباح:
اردوغان: به دشمنان ملت فرصت ندهید
ساحل را به خاک و خون کشاندند
در غزه مرگهای دسته جمعی شروع شده است
روزنامه سوزجو:
رهبر حزب جمهوری خلق: با ایمان، حزب حاکم قلدور را شکست خواهیم داد
دوران دوا و درمان رایگان برای سوریها پایان یافت
امسال ۴۱۲ دکتر دیگر به کشورهای خارجی نقل مکان کردند
روزنامه جمهوریت:
سردرگمی در مورد شاهدان محرمانه در دعوای شهرداری استانبول
این ذهنیت دیگر نمیتواند حاکمیت را در دست داشته باشد
ترور در سیدنی: ۱۱ کشته
قول ترامپ برای مقابله به مثل در سوریه
روزنامه ترکیه:
وزیر بهداشت: نیمی از دکترهایی که به خارج رفته بودند بازگشتند
اردوغان: فریب کسانیکه پول مردم را میخورند نخورید
موضوع حملات به کشتیها در دریای سیاه در جلسه کابینه مورد گفتوگو قرار میگیرد
اسراییل به آتش بس گوش نمیدهد
در سیدنی پلاژ را به رگبار بستند
روزنامه ینی شفق:
نظام در آمریکا ورشکسته شده است
اردوغان: در سازمام ملل چشم در چشم اسراییلیها سخنرانی کردم
حمله به گروهی از یهودیها در استرالیا / مهاجم را یک مسلمان متوقف کرد
گوگل هم فلسطین را اشغال کرد
در سودان جنگ داخلی نیست، یک نقشه وجود دارد
روزنامه قرار:
حزب دمکراسی و برابری خلقها شرط اوجالان را روی میز گذاشت
سوء قصد در زمان آتش بس
یونسکو روز ۱۵ دسامبر را روز جهانی زبان ترکی اعلام کرد
عملیات تروریستی در هانوکا / پیام به آمریکا برای ماندن در سوریه
روزنامه آکشام:
اردوغان: پیروزی متعلق به جوانان است
۳۶۵ هزار محافظ داوطلب برای استانبول در بخش مبارزه با آفات طبیعی
خط متروی آنکارا تا فرودگاه پیش میرود
قتل عام در ساحل سیدنی
عناوین رسانههای بوسنی و هرزگوین
*روزنامه دنونی آواز*
• پس از کشتار در ساحل؛ نخستوزیر استرالیا اعلام کرد: قوانین سختگیرانهتری درباره سلاح اجرا میکنیم و مجوزها دائمی نخواهند بود
• در شماره امروز «دِنیونی آواز» بخوانید: آمریکا و دفتر نماینده عالی میتوانند مسئله اموال دولتی را حل و فصل کنند؟
• پس از خشکسالی: مراکش با سیلابهای ویرانگر مواجه شد؛ آب، ویرانی برجا گذاشت
• تأیید شد: جسدی روی پیادهرو یکی از محلههای سارایوو پیدا شد؛ احتمال خودکشی مطرح است
• یاسمین موشانوویچ، سردبیر وبسایت خبری اِنوان بوسنی و هرزگوین در ۳۸ سالگی درگذشت
• فداکاری باورنکردنی: گروه نجات اعلام کرد بدون مجوز بالگرد، پیکر کوهنورد جانباخته را پس از شش ساعت بیرون کشیدیم
*روزنامه اسلوبوجنیه*
• طوفان مالی بر سر پرونده نیروگاه زغالسنگ: آیا بوسنی و هرزگوین بیش از یک میلیارد مارک را از دست خواهد داد؟
• مشکلات جمعیتی: آیا میدانید فقیرترین شهرداریهای فدراسیون بوسنی و هرزگوین کداماند؟ اکنون چه وضعی دارند؟
• در ۳۸ سالگی بهطور ناگهانی درگذشت: یاسمین موشانوویچ، سردبیر وبسایت خبری اِنوان.
• چه کسی پاسخگوست؟ افزایش نفرت علیه خارجیها در کرواسی؛ مقصر کیست و چگونه کار به عدمتحمل کشیده شد؟
*پایگاه خبری ویهیستی*
• پیداشدن یک جنازه در پیادهروی مرکز شهر سارایوو
• تراژدی در ویسوچیتسا: امدادگران پس از ساعتها تلاش پیکر کوهنورد مفقود شده را بیرون کشیدند
• سقوط یک هواپیمای بزرگ نظامی روسیه ثبت شد؛ در آسمان متلاشی شد
• شوک در هالیوود: کارگردان مشهور هالیوودی و همسرش در خانهشان مرده پیدا شدند
• با کسب ۵۸ درصد آرا، خوزه آنتونیو کاست رئیسجمهور جدید شیلی شد
• حمله در سیدنی: در استرالیا به یهودیان حمله شد؛ ۱۶ نفر کشته شدند
• جنگ در اوکراین: انفجارها در بلگورود؛ روسیه میگوید با موشک هدف قرار گرفتهایم
• نخستوزیر اسرائیل خطاب به استرالیاییها: شما کشور فلسطین را به رسمیت شناختید
• آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا: قوانین مربوط به سلاح را تغییر میدهیم.
*پایگاه خبری کلیکس*
• قدردانی از شجاعت احمد در سیدنی؛ خانواده وضعیت او را اعلام کرد و کمکهای مردمی گستردهای آغاز شد
• امدادگرانی که پیکر کوهنورد جانباخته را در ویسوچیتسا بیرون کشیدند میگویند دولت اجازه استفاده از بالگردی که آنجا بود را نداد
• در جریان اعتراض در نووی ساد: ثبتنام دو دانشجو باطل شد؛ فقط یک روز دانشجو بودند
• در ۳۸ سالگی درگذشت: یاسمین موشانوویچ، خبرنگار و سردبیر وبسایت خبری اِنوان بوسنی و هرزگوین
*روزنامه نزاویسنه نوینه*
• بلانوشا گزینه اصلی حزب اسدیاس است؛ استانیوکوویچ در حال ایجاد یک جنبش است و ووکانوویچ از آغاز مبارزه خبر میدهد
• اجارهبها در بانیا لوکا بهطور انفجاری افزایش یافت
• رادیاتورها دوباره در بیییلینا گرم شدند.
• مقدار زیادی کلم روی زمینها باقی ماند؛ با وجود قیمت پایین نیز فروش نرفت
• هورست آنتونیو کاست، نامزد راستگرا، در انتخابات ریاستجمهوری پیروز شد
• زمینلرزه صربستان را لرزاند
• دستکم ۲۱ نفر در سیلابهای مراکش جان باختند
• میانگین سنی قربانیان حمله در سیدنی بین ۱۰ تا ۸۷ سال
*روزنامه دنونی لیست*
• موستار؛ شهری از ویرانهها و بازسازیهای بیپایان
• چرا همیشه پروژهها طول میکشند؟ ناتوانی دولت در بازسازی موستار؛ آیا پای جرم و فساد در میان است؟
• کنفرانس زاگرب؛ بستری برای ساخت «میهندوستی جعلی»؛ انتقاد از رویکردهای سیاسی و نمایشی در نشست برگزارشده در کرواسی
• گزارشی انتقادی از وضعیت ساختاری و سیاسی منطقه
• وحشت در سیدنی؛ در حمله تروریستی دستکم ۱۲ کشته و شمار زیادی زخمی شدند
عناوین رسانههای فرانسه
لوفیگارو
– مشاور عالی رهبر معظم ایران تایید کرد ایران به پشتیبانی قاطع از حزب الله ادامه خواهد داد.
– حماس تاکید کرد مسلح بودن حق قانونی ماست و همه پیشنهادها برای حفظ این حق را میپذیرد.
ب اف ام
– نخست وزیر فرانسه از اتحادیه اروپا خواست نهایی کردن پیمان همکاریهای تجاری مرکوسور میان این اتحادیه و تعدادی از کشورهای آمریکای جنوبی در هفته اخیر را به تاخیر بیاندازد. لوکورنو گفته در فرانسه اختلاف نظرها حل نشده است.
اسپرت
– تشدید زمزمهها در اسپانیا: محمد بن سلمان شاهزاده عربستان میخواهد باشگاه بارسلون را بخرد. قیمت بیش از حد ۱۰ میلیارد یورویی برای این باشگاه.
بورسوراما
– نیروگاه نسل سوم او پ ار، پس از تاخیرهای زیاد و هزینههای نجومی، سرانجام به توان صد درصدی رسید. این نیروگاه برق در فلامان ویل در شمال غربی فرانسه قرار دارد.
فوتورا
– فرانسه بیش از نیاز برق تولید میکند. این کشور به نقطه عطفی در تولید انرژی رسیده است.