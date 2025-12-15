به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، دستغیب در این دیدار با تاکید بر ایجاد تحول و ارتقاء بهره وری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی بهره ببرد و با ارتقای الگوی مدل اقتصادی موضوع بند (الف) ماده (۶۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، زمینه را برای اتصال به شبکه ملی اطلاعات از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر نوری) فراهم کند.

هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز ضمن تشکر از رویکرد پیشگیرانه رییس کل دیوان محاسبات، خواستار مساعدت این نهاد نظارتی در راستای تحقق اهداف توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) شد. گفتنی است در این جلسه موارد مرتبط با موانع و مشکلات اجرایی در توسعه شبکه ملی و اقتصاد رقومی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.