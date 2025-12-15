پخش زنده
یک متخلف باسابقه شکار و صید در منطقه حفاظتشده کرکس دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره محیطزیست شهرستان نطنز با اشاره به هوشیاری و تلاشهای مداوم محیطبانان گفت: این مأموران، هنگام گشت و کنترل و در کمین شبانه، یک شکارچی متخلف را شناسایی و دستگیر کردند.
علی سالاری افزود:در بازرسی از متخلف یک قبضه اسلحه دولول، تیر فشنگ چهارپاره، تیر فشنگ ساچمهای، دوربین دوچشمی و سایر لوازم شکار کشف و ضبط و فرد بازداشتشده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.
وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از حیاتوحش گفت:گشتزنیها و کنترل زیستگاههای حساس با جدیت ادامه دارد و با هرگونه تخلف در حوزه شکار و صید برخورد قاطع میشود.
منطقه حفاظت شده کرکس با وسعت ۱۱۴ هزار هکتار بخشی از جنوبیترین منطقه کرکس است که شهر نطنز در دامنه شرقی آن قرار دارد و تعداد ۱۳ گونه پستاندار، ۶۲ گونه پرنده، ۱۳ گونه خزنده و یکگونه دوزیست در این منطقه شناسایی و ثبت شده است.