شاخص کل بورس تهران در معاملات روز دوشنبه با رشد ۷۲ هزار و ۵۲۱ واحدی معادل ۱٫۹۸ درصد، در سطح ۳ میلیون و ۷۲۸ هزار و ۵۹۸ واحد قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۱۵ هزار و ۶۱۰ واحدی معادل ۱٫۵۳ درصد، به سطح یک میلیون و ۳۸ واحد رسید.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی در بازار امروز به ۱۵ هزار و ۶۱۳ میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده افزایش مشارکت معامله‌گران در بازار است.

بازار سرمایه امروز معاملات خود را پرتقاضا آغاز کرد و اکثر سهام گروه‌ها، از جمله پتروشیمی و پالایشی، با صف خرید همراه شدند؛ به‌طوری که در مجموع ۸۶ درصد بازار معادل حدود ۷۰۰ نماد در محدوده مثبت معامله شدند.

در جریان معاملات امروز، بیش از یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی وارد سهام و صندوق‌های سهامی شد که این رقم نسبت به روز گذشته افزایش داشت.

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه صندوق‌های سهامی اختصاص یافت و در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت بیشترین خروج سرمایه حقیقی را ثبت کردند.

همچنین بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های طلا و سکه بورسی خارج شد.