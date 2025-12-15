دکتر بهنام کریمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: با تلاش جمعی از متخصصان جوان کشور، دستگاه استخراج ژنوم شامل DNA و RAN طراحی و ساخته شد. این محصول پس از ۱۳ سال تحقیق و پژوهش به مرحله تولید رسیده است و می‌تواند در تشخیص بیماری‌های قبل از دوره جنینی، بیماری‌های مرتبط با ژنتیک، تشخیص ژنوم انواع ویروس‌ها به جامعه پزشکی کمک کند.

وی ادامه داد: از نظر تشخیصی، حساسیت این دستگاه بیش از نمونه‌های وارداتی است و تا ۹۰ درصد حساسیت تشخیص دارد. مزیت این دستگاه نسبت به نمونه‌های خارجی، بومی بودن آن منطبق بر نمونه‌های ایرانی است همچنین از قیمت بسیار پایین‌تر و خدمات پس از فروش برخوردار است.

این متخصص با بیان اینکه پزشک بر اساس نتایج این دستگاه تشخیص بیماری را خواهد داد و گفت: بدون تشخیص ماهیت ژنتیکی پزشک نمی‌تواند درمان موثری برای بیماران استفاده کند. تا کنون بیش از ۱۵ دستگاه تخصصی استخراج ژنوم توسط این شرکت تولید شده و به مراکز راهبردی ارائه شده است.

کریمی افزود: قیمت تمام شده تولید این دستگاه یک پنجم نمونه‌های خارجی است که صرفه جویی ارزی بالایی برای کشور دارد همچنین خدمات پس از فروش این دستگاه به مراکز تشخیصی ما کمک می‌کند در صورت نیاز به تعویض قطعه یا تعمیر از بهترین خدمات پس از فروش بهره‌مند شوند.

وی تاکید کرد: تا کنون این دستگاه به کشور‌های تاجیکستان، عراق، ترکیه و افغانستان را صادر کردیم و انتظار داریم مسئولان از این شرکت دانش بنیان حمایت و از واردات نمونه خارجی جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: در این دستگاه از فناوری پیشرفته (های تک) در بخش اپتیک استفاده شده است که تشخیص ژنوم را با حساسیت دقیق ممکن می‌سازد.