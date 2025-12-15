پخش زنده
مستند و فیلمهای «از تبار ریحانه»، «خواهران غریب» و «جزیره»، از تلویزیون پخش میشود. مجموعه «شیش ماهه»، هم به زودی از شبکه سه پخش خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «از تبار ریحانه»، با روایتی از فعالیتهای بانوان مناطق مختلف کشور در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و جهادی، از شبکه قرآن و معارف پخش می شود.
این مستند به کارگردانی «سیدجعفر جعفری اولیاء» و «روژیا یغمایی»، امشب ساعت ۱۹:۳۰، پخش میشود.
این مستند با نگاهی متفاوت به حضور و نقشآفرینی بانوان در زمینههای مختلف، میکوشد پردهای دیگر از تلاشهای زنان مؤمن و فعال کشور را در مسیر خدمت و تعالی جامعه نشان دهد.
شبکه نمایش به مناسبت زادروز کارگردان برجسته سینما، کیومرث پوراحمد، فیلم سینمایی «خواهران غریب»، را امشب ساعت ۱۹، پخش می کند.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: نسرین و نرگس دو خواهر دو قلو که هرگز یکدیگر را ندیدهاند و نمیشناسند در یک برنامه تفریحی که برای مدارس برگزار شده با هم برخورد میکنند، آنها با جستوجو در مییابند که والدینشان سالها پیش جدا شدهاند و حالا پدر قصد ازدواج دارد. نرگس و نسرین تصمیم میگیرند جای خود را با هم عوض کنند، نسرین نزد مادر و نرگس نزد پدر میرود ولی بعد برای آشتی دادن پدر و مادر تصمیم میگیرند خود را مخفی کنند در حالیکه مادر از ماجرای عوض شدن و بعد هم گم شدن آنها مطلع میشود و با پدر بچهها تماس میگیرد و.
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان خسرو شکیبایی، افسانه بایگان، پریسا گلدوست، پروین دخت یزدانیان، لادن طباطبایی، الهه علی یاری، الهام علی یاری و ناصر چشم آذر را نام برد.
«خواهران غریب» که در چهاردهمین دوره جشنواره فیلم فجر جایزه بهترین کارگردانی را برای کیومرث پوراحمد به ارمغان آورد با ترانههای زیبایش ماندگار شد و خسرو شکیبایی با هنرنمایی در این فیلم به ماندگاری آن افزود.
«خواهران غریب»، سه شنبه ۲۵ آذر در ساعتهای ۳ و ۱۱، بازپخش می شود.
شبکه نمایش امشب فیلم «جزیره»، ساخته مایکل بی، کارگردان مشهور سینمای اکشن، را پخش میکند، فیلمی که تلفیقی از اکشن، علمی ، تخیلی و دلهره است.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: افرادی در یک تأسیسات کنترلشده زندگی میکنند و باور دارند که بازماندگان یک فاجعه زیستمحیطی هستند. این افراد امیدوارند به جزیره بروند، مکانی به ظاهر بهشتی که تنها سرزمین غیرآلوده باقیمانده است. اما آنها در واقع کلونهایی هستند که برای تأمین اعضای بدن و نیازهای پزشکی انسانهای ثروتمند ساخته شدهاند و...
بازیگرانی، چون اسکارلت جوهانسون، ایوان مک گرگور، جایمن هانسو، شان بین، استیو بوشمی، مایکل کلارک دانکن و اتان فیلیپس در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم سینمایی «جزیره»، امشب ساعت ۲۳ پخش و سه شنبه ۲۵ آذر در ساعتهای ۷ و ۱۵، بازپخش می شود.
مجموعه طنز «شیش ماهه»، تولید جدید سیما فیلم به زودی از شبکه سه پخش می شود.
این مجموعه تلویزیونی محصول جدید سیما فیلم به کارگردانی مهران مدیری و تهیه کنندگی جواد فرحانی در ۱۷ قسمت تولید شده است. این مجموعه دیدنی در گونه طنز و اجتماعی با حضور کمدینهای مطرح سینما و تلویزیون قرار است به زودی جایگزین «الگوریتم» شود.
در این مجموعه طنز پردازانی، چون مهران مدیری، علیرضا خمسه، سید جواد رضویان، نیما شعباننژاد، حسن معجونی، مریم سعادت، ناهید مسلمی و سحر زکریا، حضور دارند.
در خلاصه داستان این سریال آمده است: تنها فرزند خانواده با بازی نیما شعبان نزاد به بیماری سختی مبتلا میشود که پزشکان اعلام میکنند که تنها شش ماه برای زندگی فرصت دارد برای همین خانواده سعی دارند روزهای آتی را برای وی خاطره انگیز کنند در این بین متوجه میشوند که.