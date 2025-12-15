پخش زنده
استاندار گیلان گفت: توسعه زیرساختهای این فرودگاه، بهویژه در بخش تملک اراضی و افزایش ظرفیت عملیاتی، ضرورتی فراتر از نیازهای استانی و در راستای منافع ملی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ هادی حقشناس در جلسه بررسی تملک اراضی و طرح توسعه فرودگاه سردار جنگل رشت با اشاره به ظرفیتها و توانمندیهای این فرودگاه بین المللی گفت: پیش از بروز برخی بحرانهای منطقهای، فرودگاه رشت هفتهای حدود ۲۵۰ پرواز را پوشش میداد که بخش قابل توجهی از آن پروازها خارجی بود و این موضوع نشاندهنده قابلیت بالای فرودگاه در حوزه جابهجایی مسافر و حملونقل هوایی است.
وی با بیان اینکه موقعیت جغرافیایی فرودگاه رشت امکان انجام پروازهای با ظرفیت کامل را فراهم کرده است، افزود: این فرودگاه میتواند به عنوان محور اصلی پروازهای خارجی و ترانزیتی برای استانهای همجوار از جمله اردبیل، غرب مازندران و قزوین ایفای نقش کند.
استاندار گیلان از برنامهریزی برای ازسرگیری پروازهای خارجی خبر داد و گفت: توسعه و راهاندازی دوباره این پروازها نقش مهمی در رونق اقتصادی استان و تقویت ارتباطات منطقهای خواهد داشت.
هادی حقشناس با اشاره به ارتباط توسعه فرودگاه رشت با پروژههای کلان ملی گفت: کریدور بینالمللی شمال ـ جنوب از اولویتهای راهبردی کشور است و تکمیل و اتصال پروژه ریلی رشت ـ آستارا، ظرفیت جابهجایی قابل توجه بار و توسعه ترانزیت را فراهم خواهد کرد.
وی افزایش طول باند فرودگاه و احداث باند دوم را از نیازهای آینده استان دانست و افزود: پیگیری تملک اراضی مورد نیاز برای توسعه فرودگاه با رعایت حقوق مردم و جلب رضایت مالکان در حال انجام است.
توسعه فرودگاه رشت، مهمترین اولویت فرودگاههای کشور
رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادهای وزارت راه و شهرسازی نیز در ادامه این جلسه با اشاره به بررسیهای انجامشده در حوزه توسعه فرودگاههای کشور گفت: فرودگاه رشت به عنوان مهمترین اولویت توسعه در میان فرودگاههای کشور تعیین شده است.
بهاره بزرگمهر با تأکید بر اهمیت راهبردی فرودگاه سردار جنگل رشت در شبکه حملونقل هوایی شمال کشور افزود: موضوع توسعه این فرودگاه برای رسیدگی ویژه به سازمان هواپیمایی کشوری ارجاع شده و اقدامات لازم در این زمینه در حال پیگیری است.