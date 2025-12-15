به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، جلسه ستاد هشدار سطح قرمز هواشناسی با حضور ساجدی نیا رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، بابک محمودی رئیس سازمان امداد و نجات، فراجا و دستگاه‌های مختلف برگزار شد.

در این جلسه نمایندگان دستگاه‌های مختلف از اتخاذ تمهیدات و آماده باش نیرو‌های مربوطه جهت خدمت رسانی بهتر به هموطنان خبر دادند.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در این جلسه گفت: تمام تیم‌های امدادی و عملیاتی در آماده باش کامل هستند و این برنامه تا اتمام بارش‌ها ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان هواشناسی هم در این جلسه با اعلام این خبر که این سامانه در بیشتر استان‌های کشور فعال است افزود: ۴ استان هشدار قرمز و بیشتر استان‌ها هم هشدار نارنجی اعلام شده است.

وی ادامه داد: نقشه‌ها نشان می‌دهد بارش برف در زاگرس جنوبی هم آغاز می‌شود و احتمال هشدار قرمز به این استان‌ها صادر خواهد شد.





در این برنامه اعلام شد تمامی گشت‌های پلیس آماده خدمات رسانی هستند. در کنار اعلام محدودیت‌ها بحث جایگزینی مسیر‌ها در دستور کار قرار دارد. از فردا بحث همراه داشتن تجهیزات زمستانی از الزامات است تاکید پلیس راهور بر این است که در این ایام از انجام سفر‌های غیر ضروری خودداری شود و اگر محدودیتی ایجاد شد، مردم عزیزمان اصراری بر ادامه سفر نداشته باشند.

همچنین، جودی مدیرعامل بنیاد مسکن نیز گفت: در پی اعلام هشدار سازمان مدیریت بحران، تیم‌ها ما آماده باش هستند همچنین در چهار استان اعلامی آماده هستیم که اگر خسارتی در واحد‌های مسکونی داشتیم نیز اقدامات لازم انجام شود. ماشین آلات ما از پروژه‌ها خارج شده تا اگر اتفاقی افتاد در خدمت هموطنان باشند. در چهار استان اعلامی، حداقل ۷ تیم ارزیاب آماده اعزام هستند.