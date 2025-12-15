به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: هفت نفر در حادثه تصادف ۲ دستگاه خودرو سواری پراید و سمند در محور مشهد به فریمان، مصدوم شدند.

محمد علیشاهی افزود: این حادثه حدود ساعت ۱۱ امروز (۲۴ آذرماه) رخ داد و همه مصدومان توسط ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهید کامیاب مشهد منتقل شدند.

مرکز اورژانس پیش‌ بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ۱۶۵ پایگاه عملیاتی شامل ۹۹ پایگاه شهری، ۶۶ پایگاه جاده‌ ای و یک پایگاه امداد هوایی، ۱۸۲ دستگاه آمبولانس، ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس و ۳۱ دستگاه موتورلانس با زیر پوشش داشتن ۱۵ شهرستان به صورت شبانه روزی و رایگان در حال ارائه خدمات فوریت‌ های پزشکی به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی است.