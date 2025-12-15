مدیرکل ثبت احوال استان گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، صدور گواهی انحصار وراثت از قوه قضائیه به سازمان ثبت احوال، واگذار شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مهدیان اظهار کرد: با راه‌اندازی فرآیند صدور غیرحضوری و خودکار گواهی انحصار وراثت در سامانه‌های سهیم و وراثت، شهروندان می‌توانند در هر زمان و بدون مراجعه حضوری؛ تنها با استفاده از تلفن همراه یا رایانه شخصی و با صرف کوتاه‌ترین زمان، نسبت به اخذ گواهی انحصار وراثت، اقـدام کنند.

وی ادامه داد: در خصوص افرادی که پس از سوم مرداد ماه ۱۴۰۴ فوت شده‌اند؛ پس از ثبت واقعه فوت، گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار صادر و از طریق پیامک به وراث، اطلاع‌رسانی می‌شود.

مهدیان اضافه کرد: وراث می‌توانند؛ پس از احراز هویت در سامانه سهیم، فایل رسمی گواهی انحصار وراثت را دریافت کنند.