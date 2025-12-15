معاون اول رئیس‌ جمهور در بازدید از نمایشگاه ایران‌ساخت در عرصه تجهیزات، مواد آزمایشگاهی، آزمایش و آزمون پیشرفته، از چهار دستاورد پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای سازمان انرژی اتمی رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دو رادیوداروی تشخیص زودهنگام و درمان سرطان ملانومای متاستاتیک (سرطان پوست)، دستگاه خودکار تولید رادیوداروی درمان درد‌های استخوانی متاستاتیک و شبکه ملی آموزش هسته‌ای با حضور معاون اول رئیس جمهور رونمایی شد.

محمد رضا عارف در آیین رونمایی از دستاورد‌های سازمان انرژی اتمی با تبریک هفته پژوهش، بیان داشت: در این نمایشگاه، شاهد بخش کوچکی از تلاش‌های شبانه‌روزی پژوهشگران و دانشمندان کشورمان هستیم. افتخار و سرمایه اصلی ما نیروی انسانی با سواد و با انگیزه است که در هر زمینه‌ای کار کند، خوش می‌درخشند.

وی ادامه داد: در همه برنامه‌ها و راهبرد‌های پیشرفت و توسعه کشور باید از ظرفیت نیروی انسانی خود حداکثر استفاده را داشته باشیم. ما هرگاه از این سرمایه بهتر استفاده کردیم، دستاورد‌های ارزشمندی کسب کردیم و هرگاه غفلت کردیم، همچنان وابسته ماندیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان کشورمان در تراز جهانی فعال هستند، گفت: جوانان عالم، برجسته، با نشاط و با انگیزه در این شرکت‌ها حضور داشته‌اند که ما ادعای آنان را قبول داریم که کالا یا دانش فنی ایجاد می‌کنند که قابل رقابت با سایر کشور‌ها است.

عارف گفت: بر اساس تجربه دو دهه بعد از انقلاب اسلامی، راهبرد توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان انتخاب و این ظرفیت در کشور شناخته شد. ما اکنون تعداد زیادی از دانشمندان تراز دنیا را داریم که برخی ترجیح می‌دهند تا گمنام فعالیت کنند.

معاون اول رئیس‌ جمهور تصریح کرد: بر اساس همین ظرفیت علمی کشور بود که در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، دستیابی به جایگاه اول منطقه‌ای در زمینه علم و فناوری، مد نظر قرار گرفت.

عارف با توجه به اهمیت دانش هسته‌ای، گفت: اگر از این فناوری استفاده کنیم، می‌توانیم خدمات بهتری، ارائه و برنامه‌های پیشرفت کشور را اجرا کنیم. این راهبرد در دستور جدی سازمان انرژی اتمی قرار گرفته است. هر چند این سازمان برای تولید برق تشکیل شد؛ یعنی در دهه ۵۰ خورشیدی، تولید برق هسته‌ای به علت پاک بودن این انرژی و راندمان بالا در دستور کار قرار گرفت و بعد از انقلاب اسلامی هم ایجاد ۲۰ نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی دنبال شد.

وی اظهار داشت: سازمان انرژی اتمی، خود را محدود به تولید برق نکرد و به حوزه‌های مختلف وارد شد. انرژی هسته‌ای کاربرد فراوانی در سلامت و پزشکی داشته و خوشبختانه دستاورد‌های ارزشمندی هم کسب کرده‌ایم. به گونه‌ای که بسیاری از بیمارانی که فکر می‌کردند در درمان به بن بست رسیده‌اند با رادیو داروی تولید داخل درمان شده‌اند. تاکنون ۷۰ رادیو دارو در کشور تولید شده است.

معاون اول رئیس‌ جمهور، همچنین با توجه به ضایعات حدود ۳۰ درصد تولید محصولات کشاورزی، بیان داشت: این مقدار از ضایعات از جیب مردم هزینه می‌شود که البته پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای سازمان انرژی اتمی، گام‌های بلندی برای رفع این مسئله برداشته است تا شاهد کاهش ضایعات، افزایش کیفیت و قیمت مناسب محصولات کشاورزی باشیم.

عارف با بیان اینکه در زمینه فناوری‌های پیشرفته از جمله نانو، هسته‌ای، زیستی، هوش مصنوعی و آی سی تی در شرایط خوبی قرار داریم، گفت: اولویت دولت چهاردهم حرکت با شتاب بیشتر در زمینه فناوری‌های نوظهور است تا هم نیاز‌های خود را تامین کنیم و هم دستاورد‌های خود را به کشور‌های منطقه که علاقه‌مند همکاری با ما هستند، ارائه کنیم.

معاون اول رئیس‌ جمهور، همچنین از بخش‌های مختلف نمایشگاه ایران ساخت بازدید کرد و در گفت‌و‌گو با مدیران مربوط به شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه، از مسائل و نیازمندی‌ آنان مطلع شد.

گفتنی است، نمایشگاه تجهیزات مواد آزمایشی، آزمایش و آزمون پیشرفته (ایران‌ساخت) با حضور ۲۷۰ شرکت داخلی و ۹ هزار محصول از ۲۲ تا ۲۵ آذر در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

محصولات ارائه شده در این نمایشگاه‌ها شامل حوزه‌های نفت گاز و پتروشیمی، کشاورزی و محیط زیست، برق الکترونیک و نرم‌افزار، عمران و ساختمان، مکانیک، شیمی و متالوژی، فیزیک پایه، تجهیزات عمومی آزمایشگاهی، تجهیزات حوزه فناوری راهبردی، مهندسی پزشکی و زیست مواد، مواد آزمایشگاهی، تجهیزات عرصه آزمایش و آزمون صنعتی، شبیه‌ساز، تجهیزات آموزشی و ارائه‌کنندگان خدمات کالیبراسیون می‌شود.