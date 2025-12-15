پخش زنده
فرماندار اردبیل، گفت: سرمایهگذاری در آموزش و پرورش و مدرسهسازی، سرمایهگذاری برای امنیت و پیشرفت جامعه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرزاد قلندری در همایش «بهساز مدرسه، بساز مدرسه» در اردبیل، اظهار کرد: سرمایهگذاری در آموزش و پرورش و مدرسهسازی، سرمایهگذاری برای پیشرفت و امنیت جامعه است.
وی با اشاره به برگزاری همایش «بهساز مدرسه بساز مدرسه» در شهرستان اردبیل افزود: این اقدام فرهنگی، ملی پلی برای توسعه عدالت پایدار آموزشی است.
فرماندار اردبیل تصریح کرد: خیران قهرمانان توسعه فضاهای آموزشی هستند که با مشارکت در مدرسهسازی، اقدامی ماندگار انجام میدهند که قابل تقدیر و قدردانی است.
قلندری با اشاره به مشارکت خوب مردم و خیران در امر مدرسهسازی در شهرستان اردبیل گفت: از خانوادهها و مردم شهرستان تقاضا داریم همچنان در این امر خیرخواهانه مشارکت داشته باشند چرا که این مدرسهها و کلاسهای درس امیدها و فرداهای روشن کشور را رقم میزنند.
در این همایش از دانشآموزان و همچنین از فرماندار اردبیل تجلیل و قدردانی شد.