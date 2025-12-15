نماینده زرتشتیان مجلس با تأکید بر اهمیت صیانت از بنا‌های تاریخی و باستانی کشور گفت: این آثار، بخشی از هویت تاریخی و میراث‌فرهنگی ملی ما هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بهشید برخورداری نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی، در دیدار با مهدی جمالی نژاد استاندار و امیر کرم‌زاده مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، از همکاری و همراهی این اداره‌ کل در زمینهٔ مرمت و حفاظت از آتشکده‌های تاریخی استان قدردانی کرد.

نماینده زرتشتیان ، از مجموعه میراث‌فرهنگی کشور قدردانی ویژه کرد و افزود : میراث فرهنگی ، حفاظت از بنا‌های تاریخی و باستانی کشور را با جدیت دنبال می‌کند و تمام تلاش خود را در این مسیر به کار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: به‌عنوان نماینده زرتشتیان، آمادگی داریم اعتبارات لازم را در زمینهٔ مرمت و حفاظت از این اماکن تاریخی و مذهبی در نظر بگیریم تا این میراث ارزشمند برای نسل‌های آینده حفظ شود.

بهشید برخورداری، همچنین بر اهمیت مرمت و حفاظت از آتشکده‌های تاریخی اصفهان تاکید کرد .

وی با اشاره به مرمت آتشکده درب مهر و گوهر اصفهان، افزود : از میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان بابت همکاری مؤثر در اجرای این مرمت‌ها ، صمیمانه سپاسگزارم و امیدوارم با اختصاص اعتبارات لازم، اقدامات مرمتی و نگهداری این اماکن ارزشمند در دستور کار قرار گیرد.