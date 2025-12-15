پخش زنده
امروز: -
سومین انتخابات تشکلهای مردم نهاد برای عضویت در شورای توسعه و حمایت مهاباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، فرماندار ویژه مهاباد گفت: سومین انتخابات تشکلهای مردم نهاد برای عضویت در شورای توسعه و حمایت شهرستان امروز برگزار شد و از ۱۶ تشکل که از وزارت کشور مجوز گرفتند ۱۵ تشکل برای این انتخابات حضور پیدا کردند.
محمد صادق امیرعشایری افزود: تمام نامزدها تأیید شده بودند که دو نفر از نامزدها دیروز انصراف دادند.
وی تصریح کرد: امروز با شرکت هیاتهای نظارت و اجرایی انتخابات، انتخابات سالمی برگزار شد و خانم اوین ضیایی و آقای کوروش کریمی به عنوان دو نفر عضو اصلی شورای توسعه و حمایت شهرستان برگزیده شدند و آقای یوسف شریفی و حسن فکری به عنوان عضو علی البدل اول و دوم انتخاب شدند.