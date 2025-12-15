به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سخنگوی بانک مرکزی گفت: تخصیص ارز به ثبت سفارش‌های زیر ۱۰۰ هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران کلید خورد. تشکیل پرونده انتظامی و فرآیند برکناری مدیران شعب مشکوک به تراکنش‌های پولشویی و اختلال در بازار ارز و طلا/ ۴۱.۷ میلیون دلار ارز واردات تأمین شد.

شیریجیان ادامه داد: به کلیه ثبت سفارش‌های زیر ۱۰۰ هزار دلار در مرکز مبادله ایران و در تالار دوم به صورت کامل توسط بانک مرکزی ارز تخصیص داده می‌شود. این امر به تسهیل فرایند تأمین ارز در مرکز مبادله ارز ایران کمک و به مدیریت صف متقاضیان کمک می‌کند.

تاکنون بیش از ۴۱.۷ میلیارد دلار تأمین ارز برای صنایع، حوزه کالا‌های اساسی، دارو و خدمات تامین شده است

در راستای تقویت اقدامات نظارتی بانک مرکزی، ۱۲ تیم بازرسی تشکیل شده است که مسئولیت رسیدگی نامحسوس به شعب مشکوک به تراکنش‌های پولشویی و اختلال در بازار ارز و طلا را برعهده دارند.

روز گذشته نیز بصورت ناشناس به ۲۰ شعبه مراجعه شده است و پرونده‌های انتظامی تشکیل شده است که حتما منجر به عزل روسای شعب و مدیران بانکی ناظر بر عملکرد آنها خواهد شد.

این فرآیند به صورت مستمر و تا اطلاع ثانوی تداوم دارد. برای امروز بازرسی و رسیدگی به ۲۰ شعبه پیش بینی شده است.