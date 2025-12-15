به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار محمد زهرایی، امروز در نشست خبری هفتمین جشنواره جهادگران با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب و سند اعتلای بسیج گفت: بسیج در گام دوم انقلاب آغوش خود را به سوی همه مردم باز کرده و جشنواره هفتم جهادگران شروع مجددی برای پیامد های قابل تکثیر قرارگاهی بسیج است.

سردار زهرایی افزود: جهادگران امروز با مسئله محوری در جغرافیای هدف بسیار خوش درخشیدند در جنگ ۱۲ روزه و جبهه مقاومت تکثیر شدند که باید در هفتمین جشنواره بین‌المللی جهادگران نمود پیدا کنند، این جشنواره رویدادی برای رشد و ارتقای جهادگران است.

وی­ گفت: قرارگاه‌های بسیج در میان سایر دستگاه‌های و حلقه های میانی میدان دار هستند و در واقع صدای مردم و حاکمیت می باشند، حلقه های میانی همان جهادگرانی هستند که واسطه میان مردم و حاکمیت هستند و آغوش بسیج را به روی همه مردم باز کردند و خدمت بی منت صادقانه انجام می دهند. این جشنواره روایت اول حقیقت مناطق محروم و سطح تماس مردم با این روایت گران را نشان می دهد. جهادگران با تکثیر در مناطق محروم و تنوع در ارائه خدمات توانستند روایت اول را منعکس کنند که باید هنرمندانه آنرا به جامعه منتقل کنیم.

وی با بیان اینکه جهادگران می توانند به ساخت گفتمان تمدن سازی اسلامی کمک کنند و این اثر و پیامد کار جهادگران است گفت: از رسانه ها انتظار داریم صدای جشنواره را به نهادها و مردم برسانید و برای ارتقای غنای جشنواره در این انعکاس هنرمندانه یاری رسان باشند.

وی با تأکید بر ضرورت فراهم‌سازی سازوکارهای متناسب با این رویکرد در بسیج افزود: نخستین گام در این مسیر، چابک‌سازی بسیج و فرایندهای آن به نفع مردم است و دومین گام، حرکت بر مبنای «عمل قرارگاهی» است که جشنواره بین‌المللی جهادگران نیز گامی در همین راستا محسوب می‌شود.

رئیس سازمان بسیج سازندگی با اشاره به نقش تشکل‌های مردمی و گروه‌های جهادی در تحقق عمل قرارگاهی گفت: این تشکل‌ها به‌عنوان حلقه‌های میانی میدان، نقش واسط میان مردم و نظام حکمرانی را ایفا کرده‌اند و توانسته‌اند هم صدای مردم را به حاکمیت منتقل کنند و هم مبانی و گفتمان انقلاب اسلامی را در میان مردم ترویج دهند.

سردار زهرایی با بیان اینکه خدمت به مردم مقدمه بندگی است و گروه‌های جهادی در روستاها به‌خوبی مشغول انجام این خدمت هستند، تصریح کرد: هدف این جشنواره، بازتاب و نشر فعالیت‌ها و خدمات بی‌منت جهادگران است؛ چرا که به فرموده مقام معظم رهبری، این جهاد موفق باید هنرمندانه منعکس شود.

وی با اشاره به رویکرد مسئله‌محوری گروه‌های جهادی خاطرنشان کرد: اگرچه جهادگران همچنان در امور عمرانی و کمک‌های مستقیم به مردم، از جمله ساخت‌وساز برای اقشار محروم فعال هستند، اما امروز در حل مسائل مناطق هدف خود نیز خوش درخشیده‌اند؛ گروه‌های جهادی رشد کرده، به بلوغ رسیده و نمود این رویکرد مسئله‌محور را می‌توان در این جشنواره مشاهده کرد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی با تأکید بر انطباق کامل جشنواره بین‌المللی جهادگران با پیام ۹ بندی رهبر معظم انقلاب گفت: این جشنواره رویدادی مؤثر برای رشد، توانمندسازی و ارتقای گروه‌های جهادی به شمار می‌رود.

­وی در خصوص این جشنواره گفت : این جشنواره بین المللی در سه بخش تخصصی، ادبی و هنری برگزار خواهد شد که محور جنگ 12 روزه­ بخش ویژه آن خواهد بود.­

­به گفته سردار زهرایی سال گذشته بیش از 4000 گروه جهادی در این جشنواره شرکت و 10 هزار اثر ارسال کردند.­

در پایان این­ مراسم ­از پوستر هفتمین جشنواره بین‌المللی جهادگران رونمایی شد.

همچنین متقاضیان می توانند برای شرکت در این جشنواره آثار خود را به نشانی festival.jahadgaran.net ارسال کنند.­

­لازم به یادآوری است،­ اختتامیه این جشنواره اردیبهشت ماه با معرفی گروه های جهادی موفق در حوزه های مختلف به پایان می رسد.­