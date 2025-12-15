به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان گفت: در راستای اجرای طرح برخورد و مقابله با قاچاق سوخت و رصد اطلاعاتی مبنی بر اینکه فردی اقدام به نگهداری و ذخیره سوخت قاچاق می‌کند، مراتب به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ علی زنگنه نیا افزود: ماموران پلیس آگاهی پس از بررسی‌های لازم و اخذ مجوز قضایی به آدرس مورد نظر مراجعه و از محل بازدید کردند، که در بازرسی به عمل آمده سه مخزن حاوی ۲۶ هزار و ۲۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز را کشف کردند.

سرهنگ زنگنه نیا با بیان اینکه کارشناسان ارزش سوخت‌های کشف شده را ۱۳ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این خصوص یک نفر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.