به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، سخنگوی سازمان آتش‌ نشانی مشهد گفت: صبح امروز آتش‌ سوزی ساختمان پنج طبقه مسکونی واقع در خیابان سناباد به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد که آتش‌ نشانان از سه ایستگاه به محل اعزام شدند.

آتشپاد دوم حسن نجمی افزود: کانون آتش داکت تاسیسات این ساختمان بود که منجر به دودگرفتگی سنگین در تمام طبقات شده بود.

وی اضافه کرد: آتش پس از تلاش ۲ ساعته آتش‌ نشانان مهار و عملیات دودزدایی و تهویه انجام شد. این حادثه تلفات جانی نداشت و علت وقوع آن در دست بررسی است.

سخنگوی سازمان آتش‌ نشانی مشهد گفت: همچنین امروز یک آپارتمان ۶ طبقه در بلوار ابوطالب دچار آتش سوزی شد و ۲۲ آتش‌ نشان به محل اعزام شدند.

نجمی افزود: کانون آتش‌ سوزی طبقه دوم این ساختمان بود که با تلاش آتش‌ نشانان از سرایت آتش به سایر طبقات جلوگیری شد.

مدیر منطقه ۲ عملیات آتش‌ نشانی مشهد اضافه کرد: ۲ نفر از ساکنان این ساختمان به صورت سطحی مصدوم شده بودند که به صورت سرپایی توسط اورژانس مداوا شدند.

هزار و ۸۰۰ آتش‌ نشان در مشهد خدمت‌ رسانی می‌ کنند.