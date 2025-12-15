مدیر امور هنری معاونت فرهنگی اجتماعی منطقه آزاد کیش از لغو جنگ‌های شبانه و کنسرت‌ها، فعالیت‌های فرهنگی و هنری کیش با هدف پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوانزا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمدعلی حائری شیرازی اعلام کرد: باتوجه به شیوع ویروس آنفلوانزا و با هدف صیانت از سلامت عمومی و بنا بر دستورالعمل و مصوبات شورای سلامت برگزاری تمامی رویداد‌های فرهنگی هنری، کنسرت‌های موسیقی تا پایان روز جمعه ۲۸ آذر لغو شد.

او اعلام کرد: هرگونه برنامه ریزی جدید پس از بهبود شرایط و اعلام نظر مراجع ذی صلاح اطلاع رسانی خواهد شد.