دادستان عمومی و انقلاب مراغه گفت: با گذشت خانواده اولیای دم، قاتل از چوبه دار رهایی یافت و اختلاف چندین ساله اهالی دو روستا به صلح و سازش تبدیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، نعمتی افزود: با گذشت اولیای دم، قاتل پس از هشت سال از چوبه دار رهایی یافت و خانواده اولیای دم بدون چشم داشت قاتل را بخشیدند.
وی اضافه کرد: برای حل این اختلاف در مرحله اول خانواده مقتول گذشت کردند و در ادامه با تلاش اعضای صلح سازش انجمن حمایت زندانیان، مددکاری زندان مراغه و ریش سفیدان این دو روستا و روستاهای همجوار تلاش کردند.
دادستان عمومی و انقلاب مراغه اظهار کرد: با تلاش اعضای صلح و سازش شهرستان دریک سال گذشته هفت مورد قصاص نفس منجر به بخشش شده است.
نعمتی افزود: این شهرستان رتبه نخست را در صلح و سازش و بخش قصاص در استان دارد.