به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان با اشاره به پیشرفت ۶۰ درصدی پروژه فیبر نوری در این استان، گفت: هرچند اهداف پروژه فیبر نوری از نظر ایجاد زیر ساخت و توسعه شبکه از برنامه عقب نیست، اما در تحقق اهداف کلان با هزار و ۸۵۵ مشترک، هنوز نتوانسته در جذب مشترکین به موفقیت چندانی دست یابد که این امر رضایت بخش نیست.

وی ادامه داد: این تعداد مشترک در مقایسه با حجم سرمایه گذاری و زیرساخت ایجاد شده بسیار پائین است و باید به ۱۰ برابر افزایش یابد تا اهداف این پروژه محقق شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان همچنین با اشاره به مشکلات شبکه‌های مسی افزود: این شبکه‌ها علاوه بر فرسودگی، سرقت‌پذیری و تکنولوژی قدیمی محسوب می‌شود و حداکثر سرعت این شبکه ۱۶ مگابیت بر ثانیه است و شبکه‌های مسی محدودیت فاصله دارند و با دورشدن مشترک از مرکز امکان ارائه سرویس به مشترکان محدود می‌شود درحالی که شبکه فیبر نوری به لحاظ سرعت، پایداری و امنیت برتر از شبکه‌های مسی است.

فرزاد توکلی افزود: دولت با هدف افزایش کیفیت و خدمات و کاهش فشار مالی بر مردم، اجرای این پروژه راهبردی را در دستور کار دارد، اما با وجود پیشرفت ۶۰ درصدی این پروژه، مهاجرت مشترکان از شبکه مسی به فیبر نوری به دلایل مختلف به درستی محقق نشده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان، هزینه‌های اولیه از جمله کابل کشی ساختمان، نبود الزام در مقررات نظام مهندسی ساختمان برای پیش بینی فیبر نوری و هزینه اولیه خرید مودم را از دلایل عدم تمایل مشترکان به مهاجرت بر بستر فیبر نوری اعلام کرد و افزود: هرچند ممکن است قیمت بسته‌های اینترنت در هر دو شبکه یکسان باشد، اما هزینه‌های جانبی فشار اقتصادی مضاعفی را به مشترکان وارد خواهد کرد و راهکار اصلی رفع این مشکل درنظر گرفتن مشوق‌هایی از سوی اپراتور‌ها برای ترغیب مشترکان است همانگونه که دولت برای ایجاد شبکه فیبر نوری مشوق‌هایی برای اپراتور‌ها پیش بینی کرده است.

فرزاد توکلی ادامه داد: ضعف اپراتور‌های این شبکه در بازاریابی و تبلیغات برای جذب مشترک است که موجب شده افزایش مشترکان همزمان با توسعه شبکه پیش نرود.

وی به برگزاری جلسات متعدد با مدیران اپراتور‌های شبکه‌های فیبر نوری استان نیز اشاره کرد و افزود: مقرر شد این اپراتور‌ها با ارائه مشوق‌ها، تقویت نمایندگی‌ها، پشتیبانی و تبلیغات در شهر‌های مختلف برنامه ریزی منسجمی برای افزایش ضریب نفوذ فیبر نوری منازل و کسب و کار داشته باشند.