لغو سفرهای قطار سنندج-همدان، عدم استرداد هزینه پرداختی بلیط به مسافران و تعداد سفرهای این قطار در بخش خبری صبحدم بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، خط راه‌آهن همدان-سنندج با ۱۵۱ کیلومتر طول در ۱۱ آبان ۱۴۰۲ افتتاح شد، اما در این مدت وجود برخی مشکلات همچون لغو سفرها، عدم ساخت ایستگاه قروه و یا تعداد کم سفرها موجب شده گله مندی مردم را به دنبال داشته باشد.

برای بررسی این موضوع در بخش خبری صبحدم امروز با حبیبی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان ارتباط تلفنی برقرار شد.