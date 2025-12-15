پخش زنده
مدیر شیلات و آبزیان آذربایجانغربی، اعلام کرد: علیرغم تغییرات اقلیمی، کمآبی و مشکلات ناشی از ناترازی انرژی، پیشبینی میشود امسال بیش از ۲۱ هزار تن انواع آبزیان در این استان تولید شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ منصور لطفی با اشاره به جایگاه آذربایجانغربی در تولید آبزیان گفت: این استان برای چندمین سال متوالی رتبه نخست تولید آبزیان در منابع آبی را در میان استانهای غیرساحلی کشور به خود اختصاص داده و امسال نیز این مقام تثبیت شده است.
لطفی افزود: سال گذشته ۲۰ هزار تن آبزی در استان تولید و روانه بازار شد و پیشبینی میشود این میزان در سال جاری به ۲۱ هزار تن افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: در منابع آبهای داخلی استان نیز بیش از ۷ هزار تن انواع آبزیان توسط حدود یکهزار صیاد برداشت شده است.
مدیر شیلات و آبزیان آذربایجانغربی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان اظهار داشت: امسال بیش از ۱۱ میلیون قطعه بچهماهی گرمابی در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ژنتیکی شهید کاظمی پلدشت تولید و در منابع آبی غیرشرب استان رهاسازی شده است. بخشی از این بچهماهیها نیز با هماهنگی سازمان شیلات ایران به استانهای همجوار ارسال شده است.