رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت:جامعه علمی کشور یکی از سرمایه‌های مهم خود را از دست داد و کامران فانی، نه تنها از چهره‌های ماندگار علمی کتابخانه ملی بودبلکه از چهره‌های برجسته و اثرگذار این نهاد فرهنگی نیز به‌شمار می‌رفت.



آقای غلامرضا امیرخانی در حاشیه مراسم تشییع پیکر کامران فانی و در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به سابقه فعالیت کامران فانی گفت: مرحوم فانی از سال ۱۳۵۹ به‌عنوان عضو رسمی هیئت علمی کتابخانه ملی ایران فعالیت خود را آغاز کرد.

وی افزود: کامران فانی مترجم، فرهنگ‌نگار، پژوهشگر ایران‌شناسی و قرآن‌پژوهی برجسته‌ای بود که خدمات علمی و فرهنگی ارزشمندی از خود بر جای گذاشت.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با تأکید بر ماندگاری آثار این پژوهشگر تصریح کرد: آثار و تألیفات مرحوم فانی برای همیشه راهگشای پژوهشگران، کتابداران و علاقه‌مندان فرهنگ و تمدن ایران‌زمین خواهد بود.

امیرخانی گفت: نام و میراث علمی کامران فانی در تاریخ کتابخانه ملی ایران و فضای علمی کشور ماندگار خواهد ماند.

کامران فانی پس از یک دوره تحمل بیماری در ۸۱ سالگی در ۲۲ آذر ۱۴۰۴ از دنیا رفت.