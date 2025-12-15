پخش زنده
یک شرکت دانش بنیان با ارتقای محصول ربات اسکلت بیرونی خود، امکان راه رفتن را برای افراد قطع نخاع از ناحیه گردن فراهم کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در جریان برگزاری نمایشگاه دستاوردهای توانبخشی، یک گروه دانشبنیان ایرانی از نسخه جدید و ارتقاءیافته ربات اسکلت بیرونی که برای اولین بار در ایران ساخته شده است، رونمایی کرد. این فناوری پیشرفته که پیشتر به معلولین فلج پایین تنه) کمک میکرد تا از صندلی بلند شده و راه بروند، اکنون دایره وسیعتری از معلولین با سطح ضایعه بالاتر را پوشش میدهد.
سید مصطفی حوائجی، بنیانگذار و مدیرعامل این شرکت دانش بنیان، اعلام کرد: نسخه جدید دستگاه برای بیمارانی قابل استفاده است که دارای ضایعه نخاعی بالاتر، نظیر قطع نخاع از ناحیه گردن هستند و حرکت دستهایشان نیز محدود یا از کار افتاده است.
وی افزود: تا پیش از این، استفاده از دستگاه تنها برای کسانی ممکن بود که از ناحیه کمر به پایین فلج بودند؛ اما اکنون کسانی که ضایعه آنها تا گردن نیز میرسد، میتوانند از این محصول استفاده کنند. این دستگاه در افزایش کیفیت زندگی و ایجاد اثر روانی بسیار مثبت و بالا در معلولین نقش مهمی دارد.
فناوری ملی در برابر عوارض بیحرکتی
مبینا الماسی، کارشناس توانبخشی، تأکید کرد که بیحرکتی مشکل اصلی بیمارانی است که دچار آسیبهای نخاعی، فلج مغزی (سیپی) یا گیلنباره هستند. بیحرکتی به مرور زمان میتواند منجر به اختلال در دستگاه گوارشی و کلیوی، پوکی استخوان، زخم بستر، آرتروفی و کوتاهی عضلات پا شود. این دستگاه با فراهم کردن امکان وزناندازی و تحرک، از این عوارض جلوگیری میکند.
نسخه جدید این ربات به بیماران با ضایعه نخاعی بالاتر کمک میکند تا بدون نیاز به حرکت دادن راست و چپ بدن و وزناندازی، حرکت کنند. همچنین، برای پشتیبانی از این افراد که کنترل کمتری بر پایین تنه دارند، یک حمایت از پشت به دستگاه اضافه شده است تا فرد دارای ضایعه نخاعی با محل ضایعه بالاتر را بدون فشار بر اپراتور، ساپورت کند. کارشناس توانبخشی این تجربه را "یک تجربه دوباره راه رفتن" توصیف کرد که کیفیت زندگی از دست رفته در جامعه را باز میگرداند.
مزیت اقتصادی و پشتیبانی در برابر نمونههای خارجی
به گفته مدیرعامل این گروه، این فناوری داخلی توان رقابت جدی با نمونههای بینالمللی دارد. ارزانترین نمونه خارجی این ربات در حال حاضر ۱۰۰ هزار دلار قیمت دارد که مبلغی بیش از ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان میشود و به همین دلیل عملاً وارد کشور نمیشود. در مقابل، دستگاه داخلی با قیمتی حدود یک سوم یا حتی کمتر از نمونه خارجی عرضه میشود.
حوائجی تاکید کرد: این دستگاه از نظر تجربه کاربری نیز بالاتر از نمونههای خارجی است و خیلی سریعتر با بیمار تطبیق پیدا میکند. علاوه بر قیمت پایینتر، خدمات پس از فروش نیز یک مزیت مهم محسوب میشود؛ در حالی که نمونههای خارجی پشتیبانی و خدمات پس از فروش ندارند یا در صورت وجود پشتیبانی آنها هزینه بالایی دارد، پشتیبانی دستگاه داخلی برای خریداران تا ۱ سال رایگان است و پس از آن نیز تنها به قیمت قطعات انجام میشود.
این گروه امیدوار است با رایزنی با نهادهای دولتی از جمله کلینیکها، هلال احمر و وزارت بهداشت، بتوانند این دستگاه را در اختیار تعداد بیشتری از افراد قرار دهند. همچنین، طی چند ماه اخیر مذاکراتی برای صادرات این محصول با تجاری از کشورهای عراق، افغانستان، کره، قزاقستان و تاجیکستان صورت گرفته است.