رئیس اداره ملزومات دارویی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: تمام اتانولها و محلولهای ضدعفونی دارای مجوز، مطابق ضوابط این سازمان دناتوره (حاوی تلخکننده) است و پیش از تأیید نهایی بهدقت بررسی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نجمه زندیه در خصوص مطالب منتشرشده درباره فروش الکلهای ضدعفونی بدون اضافه شدن ماده تلخکننده در فضای مجازی اظهار کرد: بر اساس ابلاغیهها و دستورالعملهای سازمان غذا و دارو، محلولهای ضدعفونیکننده دست که حاوی اتانول هستند، الزاما باید دارای ماده دناتورهکننده یا تلخکننده باشند.
وی افزود: این الزام حتما باید در فرمولاسیون شرکتهای تولیدکننده رعایت شود و سازمان غذا و دارو این موضوع را در فرآیند بررسی پروندههای فنی مورد توجه قرار میدهد و پس از احراز شرایط، مجوز و تأییدیه محصول صادر میشود. همچنین پیش از صدور پروانه، آزمایشگاه مرجع الزامات را بررسی کرده و پس از تأیید، کد IRC برای محصول صادر میشود.
رئیس اداره ملزومات دارویی سازمان غذا و دارو ادامه داد: طبق دستورالعملها و الزامات سازمان غذا و دارو برای فرآیند دناتورهکردن الکل، یعنی تبدیل الکل به محصولی غیرقابلمصرف خوراکی، افزودن مواد دناتورهکننده یا تلخکننده مانند متیلاتیلکتون، دناتونیوم بنزوات، پروپیلن گلیکول یا ایزوپروپیل الکل الزامی است.
بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، وی همچنین درباره رنگ محلولها توضیح داد: تغییر رنگ محلولهای دناتورهشده به رنگ آبی با استفاده از رنگهای مجاز مانند متیل ویولت یا ویوله در برخی محصولات انجام میشود، اما اضافهکردن رنگ آبی الزام فنی مشخصی ندارد و این موضوع بیشتر به رویهها و عرفهای گذشته بازمیگردد.
به گزارش سازمان غذا و دارو، تمام محلولهای ضدعفونی دارای مجوز، مطابق ضوابط فنی و ایمنی تولید و عرضه میشوند و نگرانیها درباره عرضه الکلهای فاقد ماده تلخکننده صحت ندارد.