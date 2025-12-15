پخش زنده
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اردبیل بر لزوم ترمیم سریع محلهای سرقتشده توسط مخابرات و اداره برق تأکید کرد و خواستار تسریع در بازسازی و اصلاح زیرساختها از سوی این ادارات شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جهانگیر جوانمرد در نشست فوقالعادهای با هدف پیشگیری از سرقت سیمهای برق و تلفن در استان اردبیل با اشاره به مشکلات ناشی از سرقت سیمهای مسی برق و مخابرات، بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و افزایش اقدامات مراقبتی تأکید و اظهار کرد: باید تلاش کنیم تا از تکرار این سرقتها جلوگیری شود، زیرا این اقدامات نه تنها موجب اختلال در زندگی مردم میشود بلکه نظم عمومی را نیز مختل میکند.
وی همچنین بر لزوم ترمیم سریع محلهای سرقتشده توسط مخابرات و اداره برق تأکید کرد و خواستار تسریع در بازسازی و اصلاح زیرساختها از سوی این ادارات شد.
در این جلسه، گزارشهایی درباره وضعیت سرقت کابلهای برق و مخابرات در استان ارائه شد و بر لزوم برخورد قاطع با عاملان این سرقتها و پیشگیری از وقوع چنین حوادثی تأکید شد.
افزایش سرقتهای اخیر که موجب اختلالات گسترده در خدمات عمومی مانند برق و تلفن شده است، از جمله مسائل اصلی موردبحث قرار گرفت.