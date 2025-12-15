پخش زنده
شارلی انویهتکیه، نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس شورای اسلامی، در دیدار با رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی بر ضرورت حمایت از بخش کشاورزی و توسعه سرمایهگذاری در این حوزه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛محمدرضا اصغری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی، در این دیدار با اشاره به رفع مشکلات ارزی برای تأمین نهادههای دامی گفت: در ماههای اخیر موضوع کمبود تخصیص ارز برطرف شده و واحدهای تولیدی بدون وقفه فعالیت خود را ادامه میدهند.
وی افزود: وضعیت جوجهریزی و تولید گوشت مرغ در استان مطلوب است و روند تأمین نهادههای دامی بهطور پایدار و مستمر ادامه دارد.
اصغری با اشاره به برنامههای اجرایی در راستای مدیریت بهینه مصرف آب با توجه به تغییرات اقلیمی اظهار داشت: برنامههای بخش کشاورزی استان بر مبنای افزایش تابآوری در برابر کمآبی طراحی شده و آموزشها و فعالیتهای ترویجی نیز با هدف انتقال فناوری و دانش به کشاورزان و تولیدکنندگان در حال اجراست.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی همچنین از آمادهسازی بستههای سرمایهگذاری در قالب طرح حمایت از سرمایهگذاری در بخش کشاورزی خبر داد و گفت: ۷۰ طرح کلان سرمایهگذاری به ارزش ۸۰ هزار میلیارد تومان تدوین شده که تاکنون طرحهایی با ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان کلنگزنی و وارد مرحله اجرا شده است.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه بهداشت دام خاطرنشان کرد: با تلاش شبانهروزی همکاران، بیماری تب برفکی دام در استان با کمترین تلفات و خسارت کنترل و مهار شده و جای نگرانی وجود ندارد.