به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم، ستاد راهبری ورزش حوزه‌های علمیه در بیانیه‌ای با اعتراض نسبت به تصمیم فیفا و کمیته برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ فوتبال در شهر سیاتل آمریکا مبنی بر نامگذاری دیدار تیم‌های ملی ایران و مصر تحت عنوان «مسابقه افتخار همنجسگرایان»، واکنش مناسب و قاطع وزارت ورزش و جوانان، مراجع تقلید و نهاد‌های اسلامی و بین المللی را خواستار شد.

متن این بیانیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

و به کار‌های زشت چه آشکار و چه پنهانش نزدیک نشوید (سوره انعام آیه ۱۵۱)

تصمیم فیفا و کمیته برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ فوتبال در شهر سیاتل آمریکا مبنی بر نامگذاری دیدار تیم‌های ملی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی مصر تحت عنوان «مسابقه افتخار» (Pride Match) در حمایت از همجنس‌گرایان، از سویی موجب تعجب و از سوئی موجب تاسف فراوان است.

ستاد راهبری ورزش حوزه‌های علمیه، این اقدام را توهینی آشکار به اعتقادات دینی صد‌ها میلیون مسلمان در ایران، مصر و میلیارد‌ها نفر مسلمان در سراسر دنیا و پیروان همه ادیان الهی می‌داند.

اسلام به صراحت، همجنس‌گرایی را عملی حرام، ناپسند و از گناهان کبیره می‌داند؛ لذا با عنایت به تعالیم الهی و ارزش‌های انسانی از مسئولان ذی‌ربط تقاضا داریم:

۱- وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران





۱- اعتراض رسمی و قاطع خود را از طریق کانال‌های دیپلماتیک و حقوقی بین‌المللی به فیفا تسریع بخشیده و لغو فوری این نامگذاری و هرگونه برنامه مرتبط را درخواست نمایند.

۲- در صورت عدم توجه فیفا، تمامی گزینه‌های ممکن از جمله امتناع از حضور در این مسابقه تحت این عنوان را به طور جدی در دستور کار قرار دهند.

۲- مرجعیت دینی جهان اسلام (به ویژه مراجع معظم تقلید حوزه علمیه قم و الازهر شریف)

۱- با صدور بیانیه‌ای قاطع، موضع دینی اسلام را در تحریم مطلق همجنس‌گرایی بار دیگر به جهانیان اعلام نموده و از فیفا بخواهند به احترام ادیان، از ورزش به عنوان ابزار ترویج ضد ارزش‌های متضاد با شریعت استفاده نکند

۲- از تمامی نهاد‌های اسلامی بین‌المللی برای همراهی در این اعتراض فراگیر دعوت به عمل آورند.

۳. سازمان‌های اسلامی و دینی بین‌المللی

۱- نسبت به این حرکت فیفا اعتراض جدی نمایند؛

۲- از فیفا بخواهند در سیاست‌های خود احترام به ادیان و ارزش‌های انسانی ملت‌ها را مدنظر قرار دهد.

عمیقا معتقدیم ورزش باید عرصه‌ای برای دوستی، احترام متقابل بین ملت‌ها و گسترش صلح باشد، نه میدانی برای القای سبک زندگی و ایدئولوژی‌هایی که عمیقاً با باور‌های میلیارد‌ها انسان در تضاد است؛ لذا در راستای اثبات ادعای بی‌طرفی فیفا و احترام به ارزش‌های فرهنگی، انسانی و دینی خواهان عذرخواهی رسمی فیفا و کمیته برگزاری مسابقات از پیروان ادیان الهی، مسلمانان جهان خصوصا ملت‌های ایران و مصر، لغو فوری و عمومی این نامگذاری و هرگونه برنامه یا نماد مرتبط با آن برای این مسابقه و اعلام تضمین‌های لازم از سوی فیفا مبنی بر عدم تکرار چنین اقدامات توهین‌آمیزی که به شئونات دینی ملت‌ها بی‌احترامی می‌کند هستیم.

ستاد راهبری ورزش حوزه‌های علمیه