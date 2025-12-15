به مناسبت هفته پژوهش، ۲۰ عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس از سوی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان جنوبی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان جنوبی در این مراسم با گرامی‌داشت هفته پژوهش، بر اهمیت و جایگاه پژوهش در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد و گفت: در خراسان جنوبی تاکنون در حوزه پژوهش پیرامون شهیدان، گام‌های مؤثر و اقدامات ارزشمندی برداشته شده است.

سرهنگ فلاحی با اشاره به سهم سالانه هر استان در تولید آثار مکتوب دفاع مقدس افزود: سهم هر استان تولید و چاپ ۶۰ عنوان کتاب در سال است که در سال‌های اخیر در خراسان جنوبی ۳۶۰ عنوان کتاب در حوزه‌هایی همچون اسناد دفاع مقدس، تاریخ شفاهی، خاطرات، زندگینامه شهدا و حوزه کودک و نوجوان تولید شده است.

وی گفت: سهم استان برای امسال تولید ۶۲ عنوان کتاب است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال محقق شود.

در پایان این مراسم، با حضور مسئولان از ۲۰ جلد کتاب جدید دفاع مقدس رونمایی شد و از ۲۲ نفر از نویسندگان، محققان، پژوهشگران و اساتید دانشگاه‌ها تجلیل به عمل آمد.