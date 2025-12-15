شهردار گلستان از آغاز اجرای طرح صدور اسناد رسمی برای املاک فاقد سند در محلات فرسوده و هدف این شهر خبر داد و گفت: این طرح برای نخستین‌بار در استان تهران و با محوریت شهر گلستان به مرحله اجرا رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمد میرزمانی با اعلام این خبر اظهار کرد: در فاز نخست اجرای طرح، سه کوچه در محله حسن‌آباد شهر گلستان به‌عنوان پایلوت انتخاب و در دستور کار سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری قرار گرفته است. در همین راستا، برای ۸۰ ملک واقع در این بلوک شهری، دعوت‌نامه تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی دریافت سند رسمی صادر شده است.

وی افزود: با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بهارستان، شهرداری و شورای اسلامی شهر گلستان، تاکنون ۲۰ پرونده تکمیل و جهت ادامه فرآیند صدور سند رسمی به اداره ثبت ارسال شده است.

شهردار گلستان با تأکید بر اهمیت تثبیت مالکیت و ساماندهی بافت‌های فرسوده تصریح کرد: این طرح گامی مؤثر در راستای ارتقای امنیت حقوقی شهروندان، افزایش ارزش املاک و تسهیل فرآیند نوسازی شهری به شمار می‌رود.

میرزمانی خاطرنشان کرد: شهروندان مشمول این طرح می‌توانند با مراجعه حضوری به سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری گلستان، واقع در سه‌راهی آدران، جنب ایستگاه تاکسی، نسبت به تشکیل پرونده و آغاز مراحل قانونی اقدام کنند.

گفتنی است در حال حاضر هزاران پلاک فاقد سند رسمی در شهر گلستان وجود دارد و اجرای این طرح می‌تواند نقش مهمی در حل یکی از مطالبات دیرینه شهروندان و ساماندهی وضعیت حقوقی املاک ایفا کند.