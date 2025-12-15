به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، صادق نادری در مراسم رویش خوشه‌ها و آیین تجلیل از برترین‌های برنامه جهش تولیدات کشاورزی و دامداری بسیج جامعه کشاورزی اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های اقلیمی، کاهش بارندگی و تنش‌های آب‌وهوایی، این استان با بهره‌گیری از دانش فنی، فناوری‌های نوین و اجرای برنامه‌های جهش تولید، به یکی از استان‌های پیشرو کشور در بخش کشاورزی تبدیل شده است.

وی ادامه داد: میزان کل تولیدات کشاورزی استان آذربایجان شرقی سالانه حدود ۵.۲ میلیون تن است که ۵۶ درصد آن به بخش زراعت، ۲۵ درصد به باغبانی و مابقی به حوزه‌های دام، طیور، شیلات و آبزیان اختصاص دارد.

نادری با اشاره به دستاورد‌های مهم استان در حوزه‌های مختلف کشاورزی افزود: آذربایجان شرقی در سال‌های اخیر موفقیت‌های قابل توجهی کسب کرده و در حوزه گلخانه‌ای با فناوری بالا به یکی از قطب‌های کشور تبدیل شده است، به‌طوری‌که سطح گلخانه‌های استان به ۳۷۸ هکتار رسیده و سالانه حدود ۱۰۰ هزار تن انواع محصولات گلخانه‌ای در این واحد‌ها تولید می‌شود.

نادری از راه‌اندازی گلخانه‌های نوین NFT در استان خبر داد و گفت: این نوع گلخانه‌ها که برای نخستین‌بار در کشور و حتی منطقه خاورمیانه در آذربایجان شرقی راه‌اندازی شده است، با مصرف تنها ۲ تا ۳ لیتر آب، امکان تولید یک کیلوگرم محصول را فراهم می‌کنند که نقش مهمی در مدیریت منابع آب و افزایش بهره‌وری دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه ارزش ریالی تولیدات کشاورزی استان به حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد خاطرنشان کرد: ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در آذربایجان شرقی ۳.۶۱ اسب بخار در هکتار است که بالاتر از میانگین کشوری ۳.۱۱ اسب بخار در هکتار قرار دارد.

وی با اشاره به اجرای موفق طرح جهش تولید در دیمزار‌ها اظهار کرد: این طرح که با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام در استان اجرا شده، همواره جزو طرح‌های برتر کشور بوده است. با توجه به شرایط اقلیمی موجود، ناچار به سازگاری با کم‌آبی هستیم و افزایش بهره‌وری در اراضی دیم باید به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.

نادری با اشاره به شرایط سخت اقلیمی سال گذشته گفت: سال زراعی گذشته یکی از سال‌های دشوار برای کشاورزی استان بود؛ به‌طوری‌که میزان بارندگی در فصل زمستان ۶۸ درصد و در پاییز ۳۳ درصد کاهش داشت و سرمازدگی و تگرگ شدید نیز خسارت‌هایی وارد کرد، اما با بهره‌گیری از دانش، فناوری و توصیه‌های فنی، توانستیم بخش قابل توجهی از خسارات را مدیریت و کاهش دهیم.