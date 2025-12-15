مسئول پژوهش اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران گفت: در بیست‌وششمین دوره گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری ۱۴۰۴ و جشنواره مدیران فعال در پژوهش و فناوری، اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران موفق شد عنوان دستگاه برتر پژوهشی مازندران را کسب کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی شفیعی ، مهم‌ترین عوامل مؤثر در کسب این موفقیت را افزایش تعداد طرح‌های پژوهشی خاتمه‌یافته، ارتقای سطح فعالیت و اثربخشی کمیته پژوهشی، حمایت هدفمند از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای مرتبط با مأموریت‌های دستگاه، برگزاری اتاق‌های فکر و نشست‌های تخصصی علمی و همچنین افزایش درصد جذب اعتبارات پژوهشی عنوان کرد.

مسئول پژوهش اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود : کمیت و کیفیت برگزاری رویداد‌های پژوهشی، نشست‌های تخصصی و برنامه‌های علمی کاربردی از دیگر شاخص‌های مهمی بوده که در ارزیابی‌های استانی مورد توجه قرار گرفته و نقش مؤثری در انتخاب اداره‌کل به‌عنوان دستگاه برتر پژوهشی ایفا کرده است.

شفیعی از اعضای کمیته پژوهشی اداره‌ کل برای کسب عنوان دستگاه برتر پژوهشی مازندران تقدیر کرد.

وی گفت : در همین راستا، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از اعضای کمیته پژوهشی اداره‌کل به‌پاس نقش‌آفرینی مؤثر در برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌های صورت‌گرفته در ارتقای جایگاه پژوهش و تحقق این موفقیت استانی تقدیر و تشکر کرد.