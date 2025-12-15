پخش زنده
با اجرای طرح جوانی جمعیت میزان سقط عمدی جنین در کشور به نصف رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کمیسیون طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در خصوص سقط عمدی جنین از منظر قوانین جوانی جمعیت گفت: پیش از اجرای قانون حمایت از جوانی جمعیت، سالانه حدود ۵۳۰ هزار مورد سقط عمدی در کشور صورت میگرفت درحالیکه این عدد در سال گذشته بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.
امیرحسین بانکیپور فرد افزود: این کاهش نتیجه مجموعهای از اقدامات هماهنگ در نظام سلامت، نظام قضایی، دستگاههای نظارتی، رسانهها و گروههای مردمی است. اصلاح ادبیات مراکز بهداشتی، قانونمند شدن غربالگری، برخورد با توزیع داروهای سقط خارج از مراکز مجاز، و تشدید نظارتهای قضایی، نقش تعیینکنندهای در این مسیر داشته است.
وی گفت: قانون جوانی جمعیت غربال گری را متوقف نکرد، بلکه آن را در چارچوب پروتکلهای علمی وزارت بهداشت ساماندهی کرد. کاهش حدود ۳۰ درصدی غربالگریهای غیرضروری، فشار روانی و اقتصادی بر مادران را کاهش داد و از بسیاری سقطهای ناخواسته جلوگیری کرد.
رئیس کمیسیون طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده افزود: تشخیص وضعیت سلامت مادر در حوزه تخصص پزشک است، اما تصمیم درباره حق حیات جنین، موضوعی اخلاقی، حقوقی و فقهی است. حق حیات، حقی الهی است و هیچکس بدون مجوزهای قانونی و شرعی، اختیار سلب آن را ندارد.