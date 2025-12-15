پخش زنده
مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی از شنبه، ۲۲ آذر با شارژ اعتبار برای خانوارهای زیر پوشش بهزیستی و کمیته امداد در دهکهای اول تا سوم آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ رشیدی اظهار کرد: در مرحله پنجم طرح شارژ کالابرگ الکترونیکی؛ به ازای هر نفر، ۶۲۰ هزار تومان اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی از فروشگاههای John Amad, I متصل به طرح، شارژ شده است.
مشمولان میتوانند؛ خرید خود را بدون محدودیت در مقدار و برند و در چندین نوبت انجام دهند.
وی با بیان این که اعتبار خرید تا پایان اسفندماه ۱۴۰۴، قابل استفاده است؛ افزود: استعلام مانده اعتبار از طریق اپلیکیشن شما یا کد دستوری #۱۴۶۳۵۰۰ امکانپذیر است و اطلاعرسانی رسمی فقط از سرشماره V.Refah انجام میشود.
زمانبندی مراجعه سایر دهکها نیز در روزهای آتی، اعلام خواهد شد.