به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «رویای جیمی»، در گونه خانوادگی محصول آمریکا در سال ۲۰۱۸ قرار است از شبکه امید پخش شود.

این فیلم خانواده‌پسند درباره پسری ۱۲ ساله به نام جیمی است که رویای تبدیل شدن به بهترین مربی حیوانات جهان را دارد. داستان در طول یک تابستان پس از مرگ پدر جیمی اتفاق می‌افتد و او طبق معمول به همراه پدربزرگش می‌رود. در این مدت، جیمی یک پناهگاه حیوانات نزدیک خانه پیدا می‌کند که خیلی زود تبدیل به بخش مهمی از زندگی‌اش می‌شود. فیلم بر موضوعاتی، چون خانواده، غم و اندوه، و پیگیری رویا‌های فردی تمرکز دارد و تجربیات جیمی در کشف طبیعت و ساختن رابطه عاطفی عمیق‌تر با حیوانات را به تصویر می‌کشد.

فیلم سینمایی «تعویض دنده»، در گونه کمدی و درام محصول آمریکا در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه دو پخش شود.

این فیلم درباره زنی به نام جس است که یک مکانیک است و در یک مسابقه تلویزیونی شرکت می‌کند و نامزد سابقش را می‌بیند و دوباره به یکدیگر علاقمند می‌شوند.

فیلم با استفاده از کمدی موقعیت، سخنان جدی‌ای را که در لایه‌های عمیق عاطفی و انسانی خود دارد، به طور تاثیرگذاری به مخاطب ارائه می‌دهد. موضوعاتی مانند فرسودگی شغلی، فاصله‌ی عاطفی در خانواده، ترس از شکست و بازنگری در مسیر زندگی به شکلی ملموس در فیلم مطرح می‌شوند و راه حل‌هایی عملی و کارآمد برای رفع آن‌ها ارائه می‌شود. فیلم تأکید می‌کند که بسیاری اوقات با ایجاد تغییر و تحولاتی مفید در زندگی می‌توانیم فرصتی برای رشد، آشتی با خود و شروعی تازه مهیا سازیم. فیلم، اهمیت ارتباط عاطفی و انسانی مناسب با خانواده و دوستان یک رنگ و یک دل را برای جلب موفقیت‌هایی همه جانبه در زندگی، برجسته می‌کند. شخصیت‌های فیلم خاکستری (نه سیاه کامل و نه سپید کامل) و برخاسته از واقعیت‌های بیرونی‌اند و همین دلایل است که باعث می‌شود مخاطب راحت‌تر با آنها ارتباط برقرار کند. فیلم با محتوای سالم و پیام‌های اخلاقی مثبت، برای تماشای جمعی خانواده‌ها (به ویژه برای بزرگسالان) مناسب است.

فیلم سینمایی «هنری جانسون»، در گونه جنایی و درام محصول آمریکا در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه چهار پخش شود.

این فیلم درباره هنری جانسون یک وکیل آرام و منفعل است که به نظر می‌رسد فاقد یک هسته‌ی اخلاقی قوی است و به راحتی تحت تاثیر دیگران قرار می‌گیرد. این موضوع در نهایت او را به حبس می‌کشاند، اما آنجا هم تحت تأثیر حرف‌های یک هم بندی نگهبان زندان را گروگان می‌گیرد. با این حال تحت تأثیر حرف‌های نگهبان او را آزاد می‌کند، اما نگهبان او را می‌کشد.

یکی از سبک‌های زندگی ناهنجار انسانی، سبک زندگی‌ای است که استوار بر عدم پایبندی به شرافت حرفه‌ای به شیوه‌های مختلف است. اما تصمیم گیری‌های نادرست که مبتنی بر پیش گرفتن این سبک‌های نابهنجار زندگی هستند، می‌توانند عمق و گستره این ناهنجاری‌ها را به شکل چشم گیری افزون کنند و مشکلات جدی و عمیقی برای کلیت زندگی فرد ایجاد کنند، به طوری که زندگی وی را به تمامی به قهقرای تباهی بکشانند. فیلم سینمایی «هنری جانسون» داستان وکیلی را روایت می‌کند که به دلیل پیش گرفتن چنین سبک زندگی نابهنجاری بر مبنای خطا‌های شغلی اش، به چنین قهقرایی گرفتار می‌آید.