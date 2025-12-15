به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در روز‌های گذشته گزارشی مبنی بر تخریب کامل قسمت غیرمجاز یک ابر ویلا که در حاشیه رود کرج بنا شده بود با دستور قضایی پخش شد. دستور تخریب این ابر ویلا در اسفند ۱۴۰۰ داده شد و بخشی از ویلا هم در همان تاریخ تخریب شد.

این ابر ویلا که با هزینه بسیار هنگفت بنا شده بود حکم تخریبش صادر شده بود که به دلیل نوع سازه؛ و همچنین هزینه بسیار تخریب آن اجرای عملیات تخریب زمان‌بر شد.

هم اکنون تمام قسمت‌های غیرمجاز این ابرویلا که مشمول حکم دادگاه بوده به طور کامل تخریب شده و هزینه تخریب از مالک در دادگاه مطالبه شده است.