امیرعلی جعفرزاده توچائی دانش آموز دبیرستان استعداد‌های درخشان میرزاکوچک‌خان رشت، موفق شد رتبه نخست چهارمین مرحله جشنواره نقاشی سمپاد کشور را کسب کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل آموزش‌وپرورش گیلان گفت: دانش‌آموز سمپادی امیرعلی جعفرزاده توچائی از دبیرستان متوسطه اول استعداد‌های درخشان میرزاکوچک‌خان رشت، موفق شد رتبه نخست چهارمین دوره جشنواره هنری سمپاد کشور در حوزه نقاشی را کسب کند.

نرگس دستــــیار با تبریک این موفقیت، تلاش مستمر دانش‌آموز، حمایت خانواده و همراهی دبیران را از عوامل مؤثر در کسب این افتخار دانست و افزود: این موفقیت نشان‌دهنده ظرفیت بالای دانش‌آموزان مدارس سمپاد در عرصه‌های علمی و هنری است که می‌تواند الگویی برای دیگر دانش‌آموزان در استان باشد.