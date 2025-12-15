مدیرکنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: با توجه به برودت هوای کشور و ضرورت تامین گاز مورد نیاز بخش های خانگی و تجاری با هماهنگی شرکت ملی گاز ایران سوخت و خوراک برخی از مجتمع های پتروشیمی براساس اولویت بندی کاسته شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید باغبانی گفت: کاهش مصرف سوخت و خوراک در صنعت پتروشیمی بر اساس تصمیم گیری در کارگروه تنظیم مدیریت سوخت وزارت نفت و با توجه به اختیار‌های داده شده به این کارگروه انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: تلاش می‌شود تا با مدیریت مصرف با کمترین خسارت، موارد اضطراری پیش آمده کنترل شود.

باغبانی افزود: مدیریت ناترازی انرژی، با توجه به رعایت اقتصادی بودن محصول تولیدی، میزان تاثیرگذاری محصولات براساس زنجیره ارزش، وابستگی مجتمع‌های تولیدی به میزان مصارف و تاثیرگذاری آن بر روی شبکه تامین نیاز داخل کشور و همچنین ارز آوری صورت می‌پذیرد.

وی ادامه داد: موارد مورد اشاره، سبب شد تا شکل دهی فهرست اولویت بندی برای کاهش یا توقف تولید برخی مجتمع‌ها سال گذشته نهایی شود.