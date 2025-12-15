به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی حاجی پور اظهار کرد: به منظور بهبود و پایداری شبکه و جلوگیری از خاموشی‌های ناخواسته و گذر از پیک بار سال جدید تعداد ۳۵ دستگاه ترانسفورماتور معیوب که دچار روغن‌ریزی بودند در نقاط مختلف شهرستان جهت اورهال و تعمیر به صورت موقت از شبکه خارج و به کارگاه تعمیرات ارسال شدند.

وی ادامه داد: با تلاش همکاران واحد مهندسی و در راستای ارتقای ایمنی شبکه و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی و همچنین جلوگیری از خطر احتمالی سقوط پایه‌های فرسوده در محل روستای زباری، تعداد ۴۰ اصله پایه تعویض و همین تعداد پایه بتنی جایگزین و نصب شد.

حاجی پور بیان داشت: با اجرای این طرح، علاوه بر افزایش ضریب اطمینان شبکه، شرایط برای تأمین برق پایدار و مطمئن‌تر برای اهالی روستا فراهم شد.

مدیر اداره توزیع برق شوشتر گفت: برنامه‌های مستمر نوسازی و بهسازی زیرساخت‌های شبکه توزیع برق در مناطق مختلف روستایی شهرستان با همت همکاران در دستور کار قرار گرفته است و با اولویت‌بندی ادامه دارد.

وی عنوان کرد: بازدید از پروژه‌های الکل‌سازی سیمین‌تاک، توسعه شبکه روستای ملکی و اصلاح شبکه خیابان مسجد جامع، نصب یک دستگاه ترانسفورماتور ۲۵۰ کیلوولت آمپر در روستای عبدلی از بخش شعیبیه، اورهال، هرس درختان و سیم‌کشی شبکه سرقتی در نقاط مختلف شهرستان، پروژه توسعه شهری با نصب پایه‌های جدید و کابل‌کشی در شهر گوریه، خیابان عمار و ۲۵۰ واحدی و پیگیری وصول مطالبات توسط تمامی واحد‌های مدیریت از دیگر اقدامات در سطح شهرستان است.