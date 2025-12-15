هواشناسی خراسان رضوی درباره سیلابی شدن مسیل‌ های شهری و روستایی، احتمال بارش تگرگ و رعد و برق در استان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌ ها و مدل‌ های پیش‌ یابی هواشناسی، سامانه ناپایدار و فعال جوی از اواخر وقت فردا سه‌ شنبه ۱۴۰۴ آذر تقویت و موجب افزایش قابل ملاحظه حجم و شدت بارش‌ ها در غالب نقاط استان خراسان رضوی خواهد شد.

با توجه به شدت و گستره فعالیت این سامانه، وقوع آبگرفتگی معابر شهری و روستایی، ایجاد روان‌ آب و سیلابی شدن مسیل‌ ها، وزش باد شدید لحظه‌ ای، وقوع رگبار باران، رعد و برق و احتمال بارش تگرگ (به ویژه در نیمه جنوبی استان) پیش بینی شده است..

همچنین از روز چهارشنبه ۲۶ آذر با نفوذ جریان های سرد شمالی، کاهش محسوس دما در سطح استان آغاز می شود و این روند تا پایان هفته ادامه خواهد داشت. هوای سرد در هفته آینده در استان ماندگار خواهد بود و در نواحی سردسیر و کوهستانی، دمای حداقل شبانه به کمتر از ۱۰ درجه سلسیوس زیر صفر خواهد رسید.

هواشناسی خراسان رضوی با صدور هشدار نارنجی از مردم خواسته است از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ ها و مسیلها خودداری و همچنین از صعود به ارتفاعات و عملیات کوهنوردی پرهیز کنند.