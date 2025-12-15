بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به نفوذ و تشدید فعالیت سامانه بارشی در جو استان، اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشههای هواشناسی، تا روز جمعه ۲۸ آذر با فعالیت دو سامانه بارشی، افزایش ابر، بارش باران، رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید و در مناطق مستعد بارش تگرگ در سطح استان پیشبینی میشود.
پیام مساعدی افزود: این سامانه بارشی بهویژه مناطق مرکزی و جنوبی استان بوشهر را تحت تأثیر قرار خواهد داد و به همین دلیل هشدار هواشناسی سطح قرمز صادر شده است.
وی بیان کرد: بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها، سیلابی شدن مسیلها و رودخانههای فصلی، آبگرفتگی گسترده معابر شهری، سرریز سدها، انسداد راهها و احتمال تخریب پلها از مهمترین مخاطرات پیشبینیشده در پی فعالیت این سامانه است.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: رعدوبرق و تگرگ، وزش تندباد، خسارت به زیرساختهایی نظیر خطوط انتقال برق، تخریب سازههای سبک و موقت، وقوع صاعقه و حتی خطر آتشسوزی در تأسیسات و مخازن نفتی نیز از دیگر پیامدهای احتمالی این شرایط جوی خواهد بود و سفرهای هوایی و دریایی با اختلال جدی مواجه میشود.
وی با تأکید بر رعایت توصیههای ایمنی از سوی مردم، گفت: توقف و تردد نکردن در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها، اجتناب از سفرهای برونشهری، پرهیز از کوهنوردی، خروج از تفرجگاهها و سکونتگاههای واقع در حریم رودخانهها و آمادگی کامل دستگاههای اجرایی و امدادرسان ضروری است.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر همچنین خواستار بازگشایی کانالها و آبروهای شهری و برونشهری، مدیریت اراضی کشاورزی، انتقال نهادههای کشاورزی به مکانهای مسقف و پرهیز دامداران و عشایر از تردد در ارتفاعات و حاشیه رودخانهها شد.
وی درباره وضعیت هوا نیز گفت: در این مدت سواحل استان متلاطم پیشبینی میشود و بهویژه در روزهای پنجشنبه و جمعه با وزش باد شدید شمالغربی، وضعیت دریا بهشدت مواج و ناآرام خواهد بود.
مساعدی جهت وزش باد را متغیر، بیشتر شمالشرقی تا جنوبشرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود که گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت افزایش مییابد.
وی ارتفاع موج در خلیجفارس و سواحل استان بوشهر را ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و در برخی ساعتها تا ۱۵۰ سانتیمتر اعلام کرد و افزود: بر اساس این پیشبینی، فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ۱۵ دقیقه بامداد، مد اول ساعت ۰۴:۵۰، جزر دوم ساعت ۰۹:۴۰ و مد دوم ساعت ۱۷:۰۵ دقیقه خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر در پایان تأکید کرد: هماستانیها و بهویژه دریانوردان، کشاورزان و فعالان بخشهای عمرانی لازم است هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند و از هرگونه فعالیت پرخطر در بازه زمانی یاد شده خودداری کنند.