اعلام هشدار قرمز هواشناسی بوشهر درباره بارش شدید باران

هواشناسی بوشهر با صدور هشدار سطح قرمز از تشدید فعالیت سامانه بارشی در استان خبر داد و وقوع بارش‌های سنگین را به‌ویژه برای مناطق جنوبی و مرکزی پیش‌بینی کرد.