پخش زنده
امروز: -
مرحله نخست مسابقات لیگ دراگونبوت بانوان ایران در دریاچه آزادی با معرفی برترینهای مسافت ۵۰۰، ۲۰۰ و ۲۰۰۰ متر به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله اول و دوم لیگ دراگونبوت بانوان امروز ۲۴ آذر در دریاچه آزادی در حال برگزاریست.
در این دوره از مسابقات تیمهای آوش خلیج فارس، پارس جنوبی، طوفان انزلی، آگرین لاهیجان و وارش لاهیجان حضور دارند.
ترکیب تیمهای لیگ دراگونبوت بانوان:
آوش خلیج فارس: نرجس سالاریپور، بهار نصیری، متینه نوری، حلیمه سالاریپور، صوفیا پاکروان، اسماء موثق، فرزانه صاحب، ثنا زارع، فاطمه زندی، مینا آفرنچه، مهسا آذری، رسپینا قویدل، مرجان کرمجانی، نرجس سالاریپور، مهسا غلامی، فاطمه حامدیپور، الهه اسلامی، زهرا مطهر، دنیا جوکار، سماء یاسمی، سحر سلیمی، مهرناز صدیق فرشیان، معصومه داناپور، آرزو پاسلار (مربی)، سمیه سلیمانی (مربی)، فاطمه فتاحی (مربی بدنسازی)
طوفان انزلی: حنانه حسن زاده، سارا بروشکی، فرحناز زسوسریان وثوقی، هیلدا نوری، سمیه کشاورز لازسری، کبری شجاع، محدثه باقریزاده، محدثه جنتی، سمیه ارژنگ، زهرا محیط خواهدنیا محصل، فرناز مالک بشمن،ام البنی خدابخشی، پانیذ قیمی، نازیلا صاحبان ویزنه، ندا کوچکپور، رها موسی رضایی، شادی هوشمندان، پریسا محمدزاده نرگسی (مربی)، روژان تحفه عزت الهی (کمک مربی)، نرگس گچکار (سرپرست)
پارس جنوبی: زهرا زارعی، مریم محمدی، شیدا حسینی، زهره احمدی، شریفه تنگسیری، پانیذ افشارپور، رها قاسمی، امینه قحطانی، زهرا علیپور، الهام محمدیتبار، ندا حق نجات، فرشته لطفی، مژده مطرقی، حسنی افشارپور، مینا حسینی، زهرا پاکنظر، مرضیه ترانه، حمیده سلیمانپور، شهره بیرمی، مرضیه بحرانی، منیره ایمانفر (مربی)، محیا پیش اهنگ (مربی)، مطهره پاداش (کمک مربی)، نرگس پاکمنظر (سرپرست)
آگرین لاهیجان: شقایق خسروانی (مربی)، سده امین (مربی)، بهارک (سرپرست)، زهرا اصلانی، هلیا طالبی، سیده امین رودپشتی، هنگامه بیغم، شهلا بهروزیراد-فاطمه عبداله، عسل طیبنژاد، یلدا ابراهیمی، شقایق خسروانی، هستی ناصری، گلناز غضنفریان، نسترن خیراللهی، فرناز کیانی، آیلین اشتری، ریحانه دریایینژاد، معصومه اکبری، مهدیه قلیزاده، عسل سلیمانپور، آیلین رحیمنژاد، الهام اسماعیلپور
وارش لاهیجان: فاطمه صفرپور (مربی)، زهرا صفرپور (مربی)، مائده موثقی امینی، سیده سحر سعیدی، مونا مهرپویا، زهرا میرمحمدی، تارا اسماعیلنژاد، نسترن امیرحسینی، راضیه اکبری، ارغوان خلج امیرحسینی، سولماز پرتوی، فاطمه حسینوند صدقی، مهسا نخست، منصوره کاوه، سیده زهرا قسمتی، صبا شیعیان، پارمیس پورمهدی، پروشاد اقدسی
در مرحله نخست رقابتها تیمها به مصاف هم رفتند.
…
در مسابقه دراگونبوت ۵۰۰ متر آوش خلیج فارس با زمان ۲:۱۹.۷۰ دقیقه اول شد، آگرین لاهیجان با زمان ۲:۲۱.۳۱ دقیقه در جایگاه دوم قرار گرفت و پارس جنوبی با زمان ۲:۳۴.۹۰ دقیقه رده سوم را به خود اختصاص داد.
…
در مسابقه دراگونبوت ۲۰۰ متر آوش خلیج فارس با زمان ۵۳.۷۰ ثانیه مقام اول را به دست آورد، آگرین لاهیجان با زمان ۵۶.۴۰ ثانیه در رده دوم قرار گرفت و طوفان انزلی با زمان ۱:۰۳.۵۰ دقیقه سوم شد.
…
در مسابقات دراگونبوت ۲۰۰۰ متر آگرین لاهیجان با زمان ۱۲:۰۶.۰۸ دقیقه در جایگاه نخست قرار گرفت، آوش خلیج فارس با زمان ۱۲:۲۳.۸۰ دقیقه دوم شد و پارس جنوبی با زمان ۱۲:۲۶.۹۷ دقیقه رده سوم را کسب کرد.
…
لیگ دراگونبوت بانوان با برگزاری مرحله دوم بعد از ظهر امروز دوشنبه پیگیری میشود.