عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح شهر مجلسی در محور مبارکه–بروجن آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این طرح با ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار و با مشارکت گروه فولاد مبارکه و شرکت عمران شهر جدید مجلسی اجرا میشودو نقش مهمی در افزایش ایمنی و روانسازی رفت و آمد در یکی از محورهای پرترافیک جنوب استان اصفهان دارد.
در اجرای این طرح، ۳۰۰ میلیارد تومان از هزینه اجرا را گروه فولاد مبارکه تأمین میکند.
تقاطع غیرهمسطح مجلسی شامل چهار دهانه پل است که مجموع طول آنها به ۷۰ متر میرسد و بر اساس استانداردهای فنی اجرا میشود.مرحله نخست این طرح در مدت یک سال به بهرهبرداری میرسد.
اجرای این تقاطع غیرهمسطح علاوه بر کاهش تصادفات و گرههای ترافیکی در محور مبارکه–بروجن، موجب تسهیل دسترسی شهر جدید مجلسی و بهبود ایمنی تردد شهروندان و کاربران جادهای خواهد شد.