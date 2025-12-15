پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان خوزستان از ادامه روند امدادرسانی به متأثران از بارشهای اخیر و آبگرفتگیها در ۱۲ شهرستان خبر داد و گفت: تاکنون به ۲۲۱۶ نفر امدادرسانی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن عبودی مزرعی اظهار کرد: از ساعات ابتدایی ورود سامانه بارشی به استان، عملیاتهای امدادرسانی با حضور و آمادگی تیمهای عملیاتی صورت گرفت و تا بازگشت کامل شرایط به وضعیت پایدار ادامه پیدا کرد.
وی با اشاره به بارشهای شدید روزهای ۱۹ تا ۲۱ آذر در جنوب و جنوبشرق استان، افزود: در پی این بارندگیها و بالا آمدن آبهای سطحی که منجر به آبگرفتگی معابر و منازل شهری و روستایی شد، تیمهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر از ساعات اولیه وقوع حادثه در مناطق متأثر مستقر شدند و عملیاتهای امدادرسانی تا پایدار شدن وضعیت طبیعی ادامه دارد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خوزستان ادامه داد: عملیات امدادی جمعیت هلالاحمر در این مدت در شهرستانهای شوشتر، مسجدسلیمان، گتوند، دزفول، هویزه، رامهرمز، اندیکا، هفتکل، ایذه، لالی، آبادان و باغملک انجام شد و نجات گران با حضور میدانی و ارزیابی مستمر، خدمات امدادی و حمایتی لازم را به متأثران از بارشهای اخیر ارائه کردند.
عبودی مزرعی با اشاره به گستردگی عملیاتها و پراکندگی مناطق درگیر اضافه کرد: ۵۱ تیم عملیاتی با بهکارگیری ۱۴ دستگاه آمبولانس و ۳۲ خودروی پشتیبان به مناطق متأثر اعزام شدند و ۴۰۹ نفر از متأثران از بارشهای اخیر اسکان اضطراری یافتند.
وی با تشریح خدمات ارائهشده در جریان این عملیات، گفت: ۷۰ تخته چادر امدادی، ۸۱۵ تخته پتو، ۴۵۶ تخته موکت، ۱۶۷ شعله والور، ۳۳۵ عدد کلمن آب، شش ست ظروف و ۵۰ شعله فانوس در اختیار متاثران نیازمند اقلام زیستی اولیه قرار گرفت.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان خوزستان ادامه داد: علاوه بر ۱۱۵۵ کیلوگرم نایلون پوششی، ۱۴۴۰ قوطی انواع کنسرو، ۱۱۱ کیلوگرم برنج، ۱۱۱ کیلوگرم روغن، ۲۴۶ بسته غذایی ۷۲ ساعته، ۱۹۲ کیلوگرم چای، ۱۱۱ کیلوگرم ماکارونی، ستهای بهداشتی، نان، صابون، پودر رختشویی، آب معدنی و هیتر برقی نیز میان خانوارهای متأثر توزیع شد.
عبودیمزرعی با اشاره به پایدار شدن وضعیت در مناطق درگیر بارشهای اخیر، عنوان کرد: بخش عمدهای از خانوارهای اسکان اضطراری یافته به منازل خود بازگشتند و عملیات امدادرسانی در این مناطق به پایان رسید، با این حال جمعیت هلالاحمر استان خوزستان همزمان با پایان این مأموریتها و با تمرکز کامل بر حادثه سیلاب در محدوده پل بتوند مسجدسلیمان، تمام توان و ظرفیتهای خود را برای تسریع در عملیات جستوجوی فرد مفقود بهکار گرفته و این عملیات تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.