به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، دکتر سیمین خیاط‌زاده افزود: میانگین کشوری ابتلا به آنفلوآنزا در کشور سه و نیم برابر آستانه هشدار است و در استان نیز این عدد ۲ برابر آستانه هشدار گزارش شده است.

وی از تداوم روند افزایشی ابتلا به آنفلوآنزا در استان خبر داد و گفت: آنفلوآنزا با ۳۵.۵ درصد، در صدر ویروس‌های تنفسی در گردش کشور قرار گرفته است و این رقم، در استان ما ۲۰ درصد است. هنوز موارد مراجعه به مراکز درمانی کاهش نیافته و همچنان در حال اضافه شدن موارد جدید هستیم. وضعیت به گونه‌ای نیست که به زیر آستانه هشدار برسیم.

وی بر رعایت بهداشت فردی تأکید کرد و افزود: شست‌وشوی مداوم دست‌ها با آب و صابون ضروری است، چرا که برخی ویروس‌ها تا هشت ساعت روی سطوح باقی می‌مانند باید از تماس دست‌های آلوده با دهان، بینی و چشم‌ها خودداری شود.

دکتر خیاط‌زاده استفاده از ماسک را برای سه گروه الزامی دانست و گفت: نخست، افرادی که دارای علائم بیماری هستند، حتی در هفته دوم پس از بهبودی نیز می‌توانند ناقل ویروس باشند و باید در محل کار یا مدرسه از ماسک استفاده کنند. دوم، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای به‌ویژه بیماران قلبی و عروقی و سالمندان که بهتر است از حضور در تجمعات خودداری کنند.

سوم، همه دانش‌آموزان که برای آموزش پیشگیری و حفظ سلامت خود باید در طول ساعات حضور در کلاس از ماسک استفاده کنند.