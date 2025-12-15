رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه از دستگیری ۳ فردی خبر داد که با جعل نامه‌ای به نام یکی از مسئولان عالی قضائی، قصد نفوذ در پرونده‌های قضائی تهران را داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام علی عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه گفت: سه فردی که با ادعای دروغ انتساب به یکی از مسئولان عالی قضائی، در صدد اعمال نفوذ در یکی پرونده‌های قضائی استان تهران بودند دستگیر شدند.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه افزود: این افراد چندی پیش، نامه‌ای مجعول از سوی یک مقام عالی قضائی خطاب به دادگاه تجدیدنظر ارسال کرده بودند که اخیراً در تهران و یکی از شهر‌های شمالی کشور بازداشت شدند.