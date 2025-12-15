پخش زنده
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل از احراز تخلف ۲ شرکت عشایری در عرضه نهادهای دامی و آرد و ارجاع پرونده آنها به تعزیرات حکومتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل رامین صادقی اظهار کرد: بازرسان ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان در جریان نظارتهای دورهای تخلف یک شرکت تعاونی عشایری فعال در توزیع نهادههای دامی به ارزش ۱۲ میلیارد و ۴۴۱ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال را شناسایی کردند.
وی اضافه کرد: با توجه به محرز شدن تخلف عرضه خارج از شبکه نهادههای دامی از سوی این شرکت عشایری، پس از تکمیل برگه گزارش بازرسی و ثبت مشخصات تخلف، پروندهای تشکیل و برای رسیدگی و صدور حکم به ادارهکل تعزیرات حکومتی استان ارجاع شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل بیان کرد: بازرسان این ادارهکل همچنین در بازدید از یک شرکت تعاونی عشایری تخلف در ثبت موجودی آرد یارانهای به میزان یک هزار و ۳۱۴ کیسه در سامانه جامع انبارها را شناسایی کردند.
وی ارزش این پرونده را ۱۶ میلیارد ریال و ۱۶۲ میلیون ریال ذکر کرد و افزود: این شرکت متخلف که آردهای مورد اشاره را در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ثبت نکرده به تعزیرات حکومتی استان اردبیل معرفی شد.
صادقی، ثبت نکردن موجودی کالاهای یارانهای در سامانه مربوطه مغایر با ضوابط و مقررات ابلاغی دانست و گفت: این اقدام در راستای نظارت دقیق بر ذخیره، توزیع و عرضه کالاهای اساسی و یارانهای و با هدف مقابله با احتکار و اختلال در بازار صورت گرفت.
وی ادامه داد: شهروندان برای گزارش هر گونه تخلف واحدهای صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی در استان اردبیل میتوانند موضوع با سامانه ارتباطی ۱۲۴ ادارهکل صنعت، معدن و تجارت تماس بگیرند.