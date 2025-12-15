به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران امروز دوشنبه (۲۴ آذر) در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات، گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون حدود ۲۷ هزار ردیف از کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات، به ارزش تقریبی ۱۳۲ هزار میلیارد ریال تعیین تکلیف شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث ردیف کالا ۳۴ درصد و از حیث ارزش ریالی ۳ درصد افزایش داشته است.

دادستان افزود: پس از واصل شدن گزارشی به دادستانی تهران ناظر بر مشکلات اداری و عدم امکان ترخیص قطعات وارداتی برای ساخت و تکمیل خودرو‌های ناقص و در حال تولید ۲ شرکت خودرو سازی، جلسات متعددی با مسئولان ذیربط برگزار شد و در نهایت با صدور دستور قضائی، نسبت به ترخیص قطعات وارداتی اقدام شد.